A kaposváriak közül Botházy Péter és Brancsek János kezdett, Botházy ezúttal sem volt formában, így ellenfelénél landolt a csapatpont, ám Brancseket nem tudta legyűrni az ajkai sporttársa, így a kaposváriak szerezték az értékes csapatpont. Horváth László és Nagy Gergő is küzdött a pályával, ám Horváth felül tudott kerekedni a nehézségeken, jobban vette az akadályt ellenfelénél, így hozta, amit hoznia kellett. Nagy Gergő nagyon szoros csatát vívott, de ellenfele egy hajszállal jobb volt. Végül Bóka Ákos és Pintér György következett, akikre a játék állását tekintve még nagyobb nyomás nehezedett. Bóka három szettet is megnyert, így simán hozta a csapatpontot, ám Pintérnek ez most nem sikerült. Végül mindössze tizenegy fával, de az investmentesek jöttek ki győztesként a mérkőzésből.

Ajka Kristály SE– Investment Közutasok Kaposvári TK I. 3–5 (3208–3219)

Eredmények: Fodor Szilárd 561–Botházy Péter 538, Tóth Zoltán 528–Brancsek János 550, Magyar Attila 527–Horváth László 548, Lendvai András 525–Nagy Gergő 522, Tóth László 505–Bóka Ákos 541, Tóth Martin 562–Pintér György 520.

Az ifjúsági mérkőzésen

Ajka Kristály SE–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 0–4 (977–1037)

Eredmények: Nemes Milán 528–Juhász Bence 558, Sári András 449–Balogh Kristóf 479.

Az Investment Közutasok KTK II.-es csapata Sárváron, a Fülöp Borozó Teke SE otthonában kezdte meg a tavaszi szezont. A somogyi csapat végig kiélezett, szoros mérkőzésen nyert 5–3-ra.

Zalaszentgrót TK–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 3–5 (3167–3192)

Eredmények: Kondora Zsolt 493–Németh Tibor 534, Németh András 590–Kis Richárd 568, Vass László 573–Miklós Gyula 511, Kovács Ákos 453–Fajtai Bálint 515, Szemes Zoltán 525–Kálny Krisztián 512, Fülöp Tamás 533–Illés Richárd 552.

A bajnokság állása: 1. Tatabányai SC 18 pont, 2. Mosonszentmiklós SE 15 pont, 3. Szentgotthárdi VSE II. 14 pont, 4. Investment Közutasok Kaposvári TK II. 14 pont, 5. AD Flexum TKE 14 pont, 6. Lauf-B TK 12 pont, 7. Jobb Dáma SE 10 pont, 8. Pápai Vasas SE II. 8 pont, 9. Zalaszentgróti TK 8 pont, 10. Scarbantia SE Sopron 6 pont.



Kálny Krisztián az Investment NB II.-es csapatát erősíti

Fotó: L. R.

Nagyon nehéz pályán arattak diadalt a kaposvári tekézők

A szuperliga állása



1. Szeged (13 13 0 0 0) 26 pont, 2. Zalaegerszeg (13 11 0 2 0) 22 pont, 3. Répce­lak (13 8 1 4 0) 17 pont, 4. Investment Közutasok Kaposvári TK (12 7 1 4 0 155.5–132.5 52.5–43.5) 15 pont, 5. Győr (13 6 1 6 0 143–169 51.5–52.5) 13 pont, 6. Szentgotthárd (13 6 0 7 0 140.5–171.5 50–54) 12 pont, 7. Köfém SC (13 5 0 8 0 142–170 40.5–63.5) 10 pont, 8. FTC (12 3 0 9 0 112.5–175.5 31–65) 6 pont, 9. Kazincbarcika (13 2 1 10 0 129–183 32–72) 5 pont, 10. Ajka (13 1 0 12 0 122.5–189.5 29.5–74.5) 2 pont.