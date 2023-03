A Kaposvári Rákóczi FC a tabellán két hellyel és négy ponttal mögötte álló MOL Fehérvár FC második csapatát fogadta a Cseri úti sportcentrumban, ahol legutóbb pontot tett az október óta tartó nyeretlensági sorozatára. A somogyi zöld-fehéreknek ezúttal is a pontszerzés volt a céljuk, még azt követően is, hogy az első félidő derekán megfogyatkoztak, ugyanis Kocsis Barnabás hét perc alatt két sárga lapot is begyűjtött. A kiállítás után sem változott sokat a játék képe, mind a két csapat nagy iramban futballozott, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, így az első helyzetre 39 percet kellett várni. Ekkor Pintér Norbert vette célba az ellenfél kapuját, azonban hiába volt erős a lövése, Gergely Rolandnak nem okozott gondot. Egy perc múlva viszont már a Rákóczi kapuja előtt adódott veszély, ráadásul Molnár Csaba harmincöt méteres, jobb felsőbe tartó átlövésével a vezetést is megszerezte a Fehérvár II. (0–1).