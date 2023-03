Három számban is rajthoz áll majd Semostyán Róbert CMAS uszonyosúszó világkupa lignanoi állomásán. A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE versenyzőjére nem vár könnyű feladat Olaszországban, hiszen a háromnapos viadalra 128 csapat, hétszáznál is több úszója nevezett. Ez a szám annak köszönhetően ilyen magas, hogy Kolumbia adott otthont az előző fordulónak, illetve az egri világkupát február helyett áprilisban rendezik. A kaposvári sportoló így, egy nemzetközi szinten is kiemelkedően erős mezőnyben mutathatja meg, hogy mire képes 200, 400 és 800 méteres felszíni úszáson. Semostyán Róbert legutóbb a hazai rendezésű, szintén nemzetközi a XII. 1.MCM-Diamant Kupán állt rajtkőre, ahol adorjános csapattársaival a 4x50 méteres felszíni váltóval a harmadik helyet szerezte meg.

A CMAS uszonyosúszó világkupa április közepén folytatódik majd a hagyományos egri Minaret Kupával egybekötve.