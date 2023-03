A Kazincbarcikai Vegyész TSE csapatát fogadta az Investment Közutasok Kaposvári TK I. csapata a férfiteke-szuperliga tizennegyedik fordulójában. A hazaiak az elmúlt időszakban kicsit döcögősen teljesítettek, ám ezúttal összekapták magukat. Az első sorban Botházy Péteren és Pintér Györgyön volt a kaposvári szurkolók szeme. Botházy nagyon jó formában volt, két szettpontot is hazahozott, ráadásul hetvenkilenc fával többet ütött, mint kazincbarcikai ellenfele, így simán hozta a csapatpontot is. Pintér György három szettpontot is a bezsebelt, így az első sor megadta a meccs lendületét. Ezt követően Kovács Gábor és Bóka Ákos állt dobóállásba; Kovács nagyszerű játékával három szettpontot és egy csapatpontot szerzett, Bóka azonban ezúttal nem tudta pontra csapatpontra váltani az ütött fáit, ellenfele jobbnak bizonyult. Végül Horváth László és Brancsek János állt fel a küzdőtérre. Horváth László a meccs sztárja volt, ugyanis mind a négy szettpontot elhozta, ráadásul 141 fával verte az ellene felálló kazincbarcikai tekézőt. Brancsek most szorosabb csatát vívott, azonban két szettpontot így is hozott az investmenteseknek, ráadásul több fát is ütött, mint ellenfele, így a csapatpontot is bezsebelte.



Fotós: Lang Róbert



Elképesztő eredményeket produkáltak az investmentesek: Botházy Péter egy 186 fás szettet (is) gurított, Horváth László pedig egy 199 fás szettet produkált, ráadásul a hatszázhatvanhat fájával új egyéni csúcsot döntött, Brancsek János pedig 0–2-es hátrányból fordított nagyot. A közutasok játéka, illetve az eredményük bizakodásra ad okot, azonban sajnos a kaposváriak sorsa már nem a saját kezükben van a Répcelak ellen elszenvedett vereség miatt. Ahhoz, hogy a kaposváriak a dobogó harmadik fokára állhassak, a répcelakiaknak kell hibázniuk és pontot veszíteniük.

Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Kazincbarcikai Vegyész TSE 7–1 (3693–3398)

Eredmények: Botházy Péter 620 –Csinyi Gábor 541 (2:2); Pintér György 605 –Szabó Zoltán 578 (3:1); Kovács Gábor 615 –Kocsa Róbert 571 (3:1); Bóka Ákos 572 –Orosz István 590 (2:0); Horváth László 666 –Gáspár Dávid 525 (4:0); Brancsek János 615 –Telek Tamás 593 (2:2).

Az ifjúsági mérkőzés: Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Kazincbarcikai Vegyész TSE 3–1 (1019–1013). Eredmények: Leposa Olivér 446 –Gáspár Milán 494 (1–3). Eredmények: Juhász Bence 573–Gáspár Alex 519 (2:2).

A bajnokság állása, felnőttek. 1. Zengő Alföld Szegedi TE (14 13 1 0 0 231–105 92–20) 27 pont, 2. Zalaegerszegi TK (14 11 1 2 0 218–118 80.5–31.5) 23 pont, 3. Répcelaki SE (14 9 1 4 0 179–157 65.5–46.5) 19 pont, 4. Investment Közutasok Kaposvári TK (13 8 1 4 0 171.5–140.5 59.5–44.5) 17 pont, 5. Szentgotthárdi VSE (14 7 0 7 0 154–182 55–57) 14 pont, 6. Győr SZOL TC (14 6 1 7 0 154–182 54.5–57.5) 13 pont, 7. Köfém SC (14 5 0 9 0 152.5–183.5 43.5–68.5) 10 pont, 8. Ferencvárosi Torna Club (13 4 0 9 0 126–186 36–68) 8 pont, 9. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE (14 2 1 11 0 137–199 33–79) 5 pont, 10. Ajka Kristály SE (14 1 0 13 0 133–203 32.5–79.5) 2 pont.

Ifjúságiak: 1. Szentgotthárdi VSE (14 13 0 1 0 75–37 47–9) 26 pont, 2. Zalaegerszegi TK (14 10 0 4 0 77–35 41–15) 20 pont, 3. Répcelaki SE (14 8 0 6 0 61.5–50.5 32–24) 16 pont, 4. Ferencvárosi Torna Club (13 8 0 5 0 63–41 31–21) 16 pont, 5. Köfém SC (14 8 0 6 0 61.5–50.5 31–25) 16 pont, 6. Győr SZOL TC (14 8 0 6 0 57.5–54.5 32–24) 16 pont, 7. Zengő Alföld Szegedi TE (14 8 0 6 0 66–46 32–24) 16 pont, 8. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE (14 3 0 11 0 38–74 13–43) 6 pont, 9. Investment Közutasok Kaposvári TK (13 3 0

10 0 36.5–67.5 14–38) 6 pont, 10. Ajka Kristály SE (14 0 0 14 0 16–96 3–53) 0 pont.

A nőknél a Balatoni Vasas SE a BKV Előre SC-t látta vendégül, a találkozó nagy csatát hozott, melyből végül a somogyiak kerültek ki győztesen, s így megerősítették helyüket a tabella harmadik pozíciójában.

Balatoni Vasas SE–BKV Előre SC 5–3 (3150–3114)

Eredmények: Rubinszki Rita 525–Soltész Attiláné 492 (3:1); Csomai Rita 545–Balogh Judit 516 (3:1); Szijjártó-Kormányos Edina (Jezsoviczki Anna) 502–Fekete Katalin 504 (2.5:1.5); Poroszlainé Bázsa Viktória (Bajer Krisztina) 492–Pintér Barbara 509 (2:2); Baracsi Ágnes 512–Polecsák Brigitta 514 (1–3); Dallosné Takács Anita 574–Vonnák Noémi 579 (1.5:2.5).

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas SE–BKV Előre SC 3–1 (1033–511). Eredmények: Jezsoviczki Anna 542 (4:0); Horváth Száva 491–Vitai-Berzsenyi Barbara 511 (2:2).

A bajnokság állása: 1. Ferencvárosi TC (13 11 0 2 0 179.5–132.5 71–33) 22 pont, 2. Ipartechnika Győr SE (12 10 0 2 0 188.5–99.5 72.5–23.5) 20 pont, 3. Balatoni Vasas SE (12 8 0 4 0 153–135 52–44) 16 pont, 4. Rákoshegyi VSE I. (12 7 1 4 0 157–131 53–43) 15 pont, 5. Tatabányai SC (13 5 0 8 0 141.5–170.5 44–60) 10 pont, 6. ZTE-ZÁÉV TK (11 4 1 6 0 143–121 44–44) 9 pont, 7. BKV Előre SC (12 4 0 8 0 127.5–160.5 42–54) 8 pont, 8. Rákoshegyi VSE II. (12 2 0 10 0 110–178 29.5–66.5) 4 pont, 9. Bátonyterenyei Viktória TK (11 2 0 9 0 96–168 24–64) 4 pont.

Ifjúságiak: 1. Balatoni Vasas SE (12 10 0 2 0 67–29 35.5–12.5) 20 pont, 2. Ferencvárosi TC (13 9 0 4 0 60–44 34–18) 18 pont, 3. Ipartechnika Győr SE (12 8 0 4 0 57–39 31–17) 16 pont, 4. Rákoshegyi VSE I. (12 8 0 4 0 58.5–37.5 31–17) 16 pont, 5. ZTE-ZÁÉV TK (11 6 0 5 0 41.5–46.5 21–23) 12 pont, 6. BKV Előre SC (12 5 0 7 0 52.5–43.5 26–22) 10 pont, 7. Tatabányai SC (13 3 0 10 0 34.5–69.5 14–38) 6 pont, 8. Bátonyterenyei Viktória TK (11 3 0 8 0 26.5–61.5 10–34) 6 pont, 9. Rákoshegyi VSE II. (12 2 0 10 0 34.5–61.5 13.5–34.5) 6 pont.

Az Investment Közutasok KTK NB II.-es csapata a harmadik helyezett Mosonszentmiklós SE csapatát fogadta. A mérkőzés szoros és izgalmas párharcokat hozott, a színvonalra rányomta bélyegét a nagy tét, mindkét együttes sok hibával játszott. Végül a hazaiak örülhettek, 6–2 arányban nyerték meg az összecsapást, s ezzel a tabella harmadik helyére léptek fel.

Investment Közutasok Kaposvári TK II.–Mosonszentmiklós SE 6-2 (3278–3239)

Eredmények: Fajtai Arnold (Németh Tibor) 523–Korcz Róbert 550; Kis Richárd 581–Kránitz Bence 549; Wagner Mihály 545–Hősi Rezső 551; Miklós Gyula 535–Modrovits István 523; Illés Richárd 589–Ifj. Modrovits István 565; Fajtai Bálint 505–Horváth Ákos 501.

A bajnokság állása: 1. Tatabányai SC (13 10 0 3 0 167.5–144.5 64–40) 20 pont, 2. Szentgotthárdi VSE II. (13 8 1 4 0 161–151 60.5–43.5) 17 pont, 3. Investment Közutasok Kaposvári TK II. (12 8 0 4 0 145.5–142.5 53.5–42.5) 16 pont, 4. Mosonszentmiklós SE (12 7 1 4 0 151.5–136.5 55–41) 15 pont, 5. AD Flexum TKE (13 7 0 6 0 155–157 52.5–51.5) 14 pont, 6. Lauf-B TK (13 6 2 5 0 157–155 56.5–47.5) 14 pont, 7. Jobb Dáma SE (13 6 1 6 0 162–150 55–49) 13 pont, 8. Pápai Vasas SE II. (12 4 0 8 0 133.5–154.5 41–55) 8 pont, 9. Zalaszentgróti TK (12 4 0 8 0 140–148 40–56) 8 pont, 10. Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE (13 3 1 9 0 151–161 39–65) 7 pont.