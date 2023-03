Marco Rossi szövetségi kapitány együttese már a hetedik percben vezetést szerzett Vécsei Bálint góljával, az előnyt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik duplázta meg szabadrúgásból, míg a szünet előtt Ádám Martin jószerivel eldöntötte az összecsapást. Az olasz szakember Varga Barnabás személyében újoncot is avatott a találkozón.

A magyarok napra pontosan negyven év után kezdték ismét győzelemmel az Eb-selejtezőket, illetve hazai pályán 48 esztendő után múlták felül újra Bulgáriát.

A nemzeti együttes legközelebb június 17-én Montenegró vendége lesz.



Eb-selejtező, G csoport, 2. forduló:

Magyarország-Bulgária 3-0 (3-0)

-------------------------------

Puskás Aréna, 65 ezer néző, v.: Halil Umut Meler (török)

gólszerzők: Vécsei (7.), Szoboszlai (26.), Ádám (39.)



Magyarország:

-------------

Dibusz - Lang, Orbán, Szalai - Bolla (Nego, 87.), Nagy Á (Kleinheisler, 73.), Vécsei (Kalmár, 87.), Kerkez - Sallai (Csoboth, 73.), Szoboszlai - Ádám (Varga B., 59.)



Bulgária:

---------

Naumov - Sztojanov, Antov, Galabov, Markov (Petrov, a szünetben) - Petkov, Gruev (Sopov, 85.), Karabeljov (Krasztev, a szünetben), Ilijev - Deszpodov (Kirilov, 57.), Delev (Ruszev, a szünetben)



I. félidő:

----------

7. perc: a bal oldali szögletet Sallai a kaputól 20 méterre álló Szoboszlaihoz gurította, a középpályás egy szép csel után betört a büntetőterületre, majd visszajátszott az ekkor már középen álló Sallaihoz, akinek 7 méteres lövését Naumov még védte, ahogy aztán Orbán közeli próbálkozását is, de a második kipattanót Vécsei két méterről már a hálóba gurította (1-0).

26. perc: Szoboszlai 25 méteres szabadrúgásból a bal felső sarokba csavart, Naumov csak beleérni tudott (2-0).

39. perc: Szoboszlai egy szép cselsorozat után indította Bollát, akit megelőzött a becsúszó Antov, de éppen Ádám elé tolta a labdát, a magyar csatár pedig kissé jobbról, 8 méterről a jobb alsó sarokba helyezett (3-0).



A csapatok kivonulásakor a hazai szurkolótábor állandó támogatásáról biztosította a magyar válogatottat, ugyanis olyan koreográfiával fogadta kedvenceit, hogy az egyik kapu mögötti lelátón a 12-es szám rajzolódott ki azzal a szöveggel, hogy "együtt az újabb európai kalandozásért!"

A fagyos időben rendezett találkozón az egyből letámadó magyarok korán vezetést szereztek egy remek szögletvariációnak köszönhetően. A gól után többnyire a két tizenhatos között folyt a játék, de a hazai együttes megindulásai voltak veszélyesebbek, Ádám távoli lövésénél például nagyot kellett védenie a bolgár kapusnak. Az enyhe magyar mezőnyfölény aztán ismét góllá érett egy újabb pontrúgásnak köszönhetően, ezúttal Szoboszlai szabadrúgásból volt eredményes. A szünetig hátralévő időben is Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai veszélyeztettek, egy ízben Orbán fejelhetett közelről, de éppen a bolgár kapus kezében kötött ki a labda. A biztos előny birtokában egyre nagyobb kedvvel és önbizalommal futballozó magyar csapat - különösen Szoboszlai volt elemében - többször is tudott gyors akciót vezetni, ezek veszélyesek voltak, de eleinte az utolsó passzok és lövések nem sikerültek, mígnem a szünet előtt egy ilyen kontra végén a harmadik gólját is megszerezte a válogatott.

A térfél- és a hármas csere sem segített a bolgárokon, ugyanis újabb magyar helyzetekkel indult a játékrész, azonban Sallai próbálkozásai közül az elsőt védte a vendégkapus, a második pedig fölé szállt. A Freiburg támadója ezt követően is agilisan futballozott, de sehogy sem járt szerencsével, negyedórán belül a harmadik helyzetét is kihagyta, pontosabban Naumov védett. A 60. perctől már kevésbé erőltette a támadásokat a magyar csapat, átengedte a területet a bolgároknak, akik ennek ellenére sem tudtak helyzetet kialakítani, sőt, még ekkor is inkább a magyar kontrákban volt benne a gólveszély. Újabb találat viszont már nem esett, mert egy ízben a bolgár védelem a gólvonalról tisztázott, ám így is rendkívül magabiztos sikerrel rajtolt a magyar válogatott.