A huszonhét éves kézilabdázó 2020-ban, Koperből igazolt Csurgóra és már az első somogyi szezonjában is kulcsembere lett az együttesnek.

A tavaszi szezon ugyan eddig gyengébben sikerült neki is, ám az őszt olyan kiválóan zárta, hogy előbb a szlovén bő, majd a januári világbajnokságra utazó szűk keretbe is bekerült, Montenegró ellen pedig pályára is lépett.

Grega összesen hatvankilenc mérkőzésen szerepelt eddig a csurgói klubban és 241 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába.

– Természetesen szerettük volna megtartani Gregát, akinek nagy szerepe volt az őszi remeklésünkben – tájékoztatott dr. Varga János, a Csurgói KK elnöke. – Már az ősz közepén megkezdtük a tárgyalásokat, de a válogatottbeli bemutatkozása megpecsételte a sorsunkat, a döntése azonban érthető. Az egyik szemünk természetesen sír, a másik azonban nevet, hiszen egy újabb játékos kerül egy komoly európai csapatba Csurgóról.

A szlovén válogatott jobbátlövő nyártól a Bajnokok Ligájában is szerepelhet.