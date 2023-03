A Kaposvári Női Röplabda Club és a Swietelsky-Békéscsaba egymás ellen kezdte és egymás ellen fejezte is be a női Extraliga alapszakaszát. A pénteki mérkőzéssel már negyedjére találkoztak a felek, alig egy hónapon belül pedig harmadszorra, hiszen egymás ellen vívtak a Magyar Kupa elődöntőjében.

A Békéscsaba a hét közepi MEVZA-ligát követően szűkített kerettel állt ki a Kaposvár ellen. A viharsarki fiatalok köszönték szépen éltek is a lehetőséggel, 4–4-es állás után az ő akaratuk érvényesült, a 6–10-nél kialakult különbséget pedig végig tartani tudták. 11–18-nál már hét is volt közte, simán kézben tartotta a játszmát a Swietelsky, a somogyiak pedig több hibát is vétettek, amit kis is használt rendesen az ellenfél, így könnyedén nyerte a szettet.