Ki korán kel, aranyat lel - tartja a mondás. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói azonban nem az arany, hanem három pont reményében kelnek majd fel vasárnap hajnalban, s indulnak el öt óra után a Gyirmót II. otthonába. A győzelemre pedig nemcsak a mondás miatt van jó esélyük a zöld-fehéreknek, hiszen a tabella 14. helyén álló hazai gárda még nem nyert a tavaszi szezonban, ráadásul legjobb támadóját, a góllövőlistát holtversenyben húsz góllal vezető Mayer Ádámot szerződtette a megyei rivális, egy osztállyal feljebb szereplő Mosonmagyaróvár. A Rákóczi bár egy bántó, három-nullás vereség után vág neki az újabb idegenbeli kalandnak, azonban – mint arról már többször is írtunk – a Kaposvár táblát elhagyva sokkal jobban szerepelnek Horváth Rudolf tanítványai.

– Mindenkit bánt az Érd elleni vereség, amit a játék képe nem indokolt, de könnyű gólokat kaptunk pontrúgásból – mondta Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Hiába kezdeményeztünk többet, a lehető legrosszabbul jöttünk ki a mérkőzésből. Nem kereshetünk kifogásokat, a helyére kell tennünk ezt a vereséget és a vasárnap – becsületből – is úgy kell pályára lépnünk, hogy megszerezzük a győzelmet. Nem számít, hogy milyen játékkal, de egyértelmű cél a három pont.

A Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzőjének, Horváth Rudolfnak nem kell bemutatni a gyirmóti labdarúgást, hiszen játékos pályafutása alatt tíz évig viselte a kisalföldiek sárga-kék mezét.

– Számomra ez egy presztízsmérkőzés lesz – tette hozzá Horváth Rudolf. – Sok ismerősöm, volt csapattársam hívott fel a héten és lesz ott a találkozón, így emiatt is szeretném, hogy jó benyomást keltsünk magunkról. Lesznek változások a csapatban, hiszen több dinamika kell a támadóharmadba és Horváth Balázs távozása miatt a középpályát, illetve a csapatvédekezést is át kellett szervezni. Új összetételben és remélhetőleg megalkuvást nem tűrő szemlélettel lépünk pályára. Ha összeáll a csapat, akkor látszik, hogy van bennük jövő, ezúttal ezt meg is kell mutatni.

A két együttes legutóbbi, kaposvári összecsapásán a Rákóczi fölényes, hat-egyes sikert aratott. A zöld-fehérektől amúgy sem idegen a Gyirmót II. kiütése, ugyanis a közös történelem során már született már hét-nullás, illetve hét-egyes végeredmény is.

– A második csapatok összetétele hétről-hétre változik, így nem szabad kiindulni az őszi végeredményből – mondta Horváth Rudolf. – Az első csapatuknak hétfőn lesz mérkőzésre, így biztosan adnak vissza játékost, illetve Helembai Márkra, aki egy súlyos sérülés után tért vissza szintén figyelnünk kell. A fiatalok mindig teljesítmény alapján kapnak náluk szerepet, így a legjobb Gyirmótra kell felkészülnünk, amely a rájuk jellemző kreatív, kispasszos játékkal rukkol elő.