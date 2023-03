A megméretésen összesen 1100-an indultak 34 hazai és két külföldi egyesületből, a küzdelmek hét tatamin zajlottak a városi sportcsarnokban. A barcsiak 14 első, két második és hat harmadik helyezést szereztek. A balatoniak 6 arany-, 3 ezüst- és 14 bronzéremnek örülhettek.

A Balaton Budo eredményei

ARANYÉRMESEK: Nyeste Nándor (10-11 évesek, shiko dachi-kumite -35 kg), László Csenge (10-11é., szivacs kumite; mindkettő Balatonszárszó). Gebe-Sánta Adrián (6-7 é., szivacs kumite), Gebe-Sánta András (10-11 é., kumite -35 kg), Bejczi Helka (10-11 é., kumite -38 kg; mindhárman Balatonboglár).

EZÜSTÉRMESEK: Sikter Lili (8-9 é., szivacs kumite; Balatonboglár), Dumity Jácint és Tápai-Rácz Martin (10-11 é., shiko dachi; Balatonszárszó).

BRONZÉRMESEK: Ivánszki Deniel (8-9 évesek, shiko dachi-szivacs kumite), Jakabfi Boldizsár (12 é., kumite; mindkettő Fonyód). Gebe-Sánta Adrián (shiko dachi), Sikter Lili (shiko dachi), Böröcz Villő (10-11 é., shiko dachi-szivacs kumite), Hornung Nimród és Tököli Szabolcs (10-11 é., kumite -35 kg), Csernák Fruzsina (12 é., kumite -48 kg), Csernák Bence (12 é., kumite -45 kg; valamennyien Balatonboglár). Tápai-Rácz Martin (kumite-35 kg), Dumity Jácint (kumite) és László Csenge (shiko dachi).

A Barcsi VSE eredményei

ARANYÉRMESEK: Kalmár Kinga (5 é., shiko dachi-szivacs kumite), Szalai Fruzsina (6 é., szivacs kumite), Harasztia Dénes (6-7 é., shiko dachi-C kumite -25 kg). Szalai Ferenc (8-9 é., shiko dachi-szivacs kumite), Nemes Bálint (8 é., szivacs kumite), Kalmár Kevin (C kata-B kumite -30 kg). Kálmán Zsófia (10-11 é., szivacs kumite), Angyal Sára Anna (12-13 é., C kumite +54 kg), Kaiser Kristóf (B kumite -55 kg), Frányó Dávid (B kumite +55 kg).

EZÜSTÉRMESEK: Nemes Bálint (shiko dachi), Kálmán Beáta Fanni (14-15 é., C kata).

BRONZÉRMESEK: Szalai Fruzsina (shiko dachi), Kálmán Zsófia (shiko dachi), Stujber Balázs (10-11 évesek, C kata-B kumite -35 kg), Angyal Sára Anna (C kata), Kálmán Beáta Fanni (C kumite -54 kg).