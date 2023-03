A védekezés volt a balatoni siker kulcsa, amit jól jelez, hogy Jamali érkezése óta huszonegy gólon még nem tartották a Ceglédet, ez pedig már a nyolcadik bajnokija volt a korábbi magyar válogatott, kétszeres Bajnokok Ligája döntős átlövőnek. Huszonegy gólt vagy kevesebbet október végén dobott utoljára a Cegléd Komlón, kilenc gólos félidejük pedig tavaly november óta nem volt…

Az első félidőben még akadoztak a balatoni fogaskerekek, volt öt eladott labdájuk, két technikai hibájuk, egy kihagyott hetesük és két kapufájuk, amivel maguk alatt vágták a fát. Néhol mondjuk úgy elég könnyelműnek tűntek… A válogatott kerettag Palasics tíz védése mellett most ez is belefért, neki köszönhetően ezek a hibák nem váltak végzetessé és döntetlennel mehettek szünetre. Nem indult rosszul a meccs a szempontjukból, tíz perc után hárommal mentek hat dobott góllal (3-6), ami talán túlzottan is elbizakodottá tette Kovácsékat, akik a szünetig hátralévő húsz percben is csak féltucat találatig jutottak, melyből a szintén válogatott kerettag Krakovszki Zsolt vállat kettőt.

A fordulás után a negyvenegyedik percig futottak az eredmény után a vendégek (16-17), akik négyszer is átvehették volna a vezetést, ám jött egy eladott labda, egy Kránicz védés, egy kapufa, illetve egy technikai hiba... Krakovszki Bence egyenlítése után (17-17), azonban ötödik esélyt már megragadták Dely (17-18), majd Sztraka (17-19) révén kétgólos előnybe kerültek, sőt nyolc perccel a vége előtt már hárommal mentek (18-21). A hátralévő időben kettőnél közelebb nem jutottak Jamiék az akadémistákhoz, akik egymás után már harmadik sikerület ünnepelhették.

A szünet után kilenc gólt kapott a HSA NEKA, ebből az utolsó tizennyolc percben mindössze négyet, ami a védőmunkájukat dicséri. Palasics az első félidei tíz után, a másodikban hattal hárítással zárt, negyvenhárom százalékos teljesítmény nyújtott ebben a hatvan percben. A találkozóról döntő második játékrészben támadásban pedig Dely volt a legeredményesebb hárommal.

K&H férfi kézilabda liga – 17. forduló

HÉP–Cegléd – HSA NEKA 21–24 (12–12) Abony, Varga István Városi Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor

HÉP–Cegléd: Kránitz – Pásztor 7, Kállai 1, Juhász K. 3, Spekhardt 2, Jamali 5, Szepesi. Csere: Bartha, Császár 1, Teleki 2, Mazák, Csomor. Vezetőedző: Nagy Károly HSA NEKA: Palasics – Krakovszki Zs. 2, Temesvári 4, Sztraka 4, Papp T., Kovács T. 3, Krakovszki B. 4 (1). Csere: Dely 3, Sisa, Szilágyi B. 1, Ács P. 1, Karai 1, Tárnoki, Dobi 1. Vezetőedző: Sótonyi László

Kiállítások: 8 perc (6 perc), illetve 10 perc (4 perc)

Hétméteresek: –, illetve 2/1 (2/1)

Piros lap: Csomor Tamás (HÉP–Cegléd – 60.p. – arcra ütésért)

MESTERMÉRLEG

Nagy Károly: – Jobb csapattal játszottunk, mint az előző fordulóban. Gratulálok a vendégeknek, ügyesek voltak, tetszik, hogy van tempójuk, dinamizmusuk, s bátran ütköznek. Nagyon sokáig tudtunk tartani a lépést, de a végjátékban elkövetett fegyelmezetlenségek, buta egyéni hibák a vesztünket okozták. Sajnálom a mérkőzést, mert úgy érzem, benne volt a lehetőség.

Sótonyi László: – A megerősített Cegléd ellen fontos találkozó várt ránk, s nagy küzdelmet láthatott a közönség. A fiatal csapatomnak ilyen meccsekre van szüksége, az új mentális stratégia egyik állomása volt a mai. A forgatókönyv az előző bajnokihoz hasonlóan alakult, nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ezúttal is a hajrában tudta a maga javára fordítani a mérkőzést.