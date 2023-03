A folytatásban ismét a szolnoki alakulat talált be először a kapuba; 27 másodperc elteltével megint csak Pásztor Mátyás vette be a kapunkat. Aztán Szatmári Kristóf József ötméteresével megint csak egy gól volt a különbség, ám a 2–3-ból a félidő végére 2–6 lett. A harmadik f elvonásban csupán egyetlen gólt láthatott a publikum. Azért történtek események a medencében: rövid ideig állt a játék, mivel az egyik szolnoki pólós belenyúlt Kacper Langiewicz szemébe, s a parton ápolták. A negyedik, utolsó felvonásban is egy darabig csak Dózs-találatokat jegyezhettünk fel. Már hét góllal, 9–2 arányban vezettek a vendékek, amikor a házigazda kaposváriak – több mint egy félidőnyi, 17 percnyi gólszünetet megtörve – újra a kapuba tudtak találni. A záró etapban aztán apait-anyait beadott mindkét küzdő fél. Csak ebben a negyedben kilenc gól született: pontosan annyi, mint az előző háromban együttesen. Amúgy ez a felvonás is szolnoki sikert hozott.

Nincs megállás: szombaton 19 órakor a bajnoki címért hajtó Genesys-OSC Újbuda lép majd fel a somogyi megyeszékhelyen.

Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa 6–12 (1–2, 1–4, 0–1, 4–5)

Kaposvár, dr. Csik Ferenc Versenyuszoda, 150 néző. Vezette: Csizmadia, Csanádi.

Kaposvári VK: Csoma K. – Szatmári (3/1), Petrovszki, Kakstedter, Juhász-Szelei (1), Horváth Á. (1), Takács J. Csere: Pellei F. (1), Langiewicz, Aranyi A., Palatinus, Vörös T. Vezetőedző: Surányi László.

Szolnoki Dózsa: Józsa O. – Kovács Gergő (2/1), Pásztor M. (3), Jansik D. (2), Teleki A., Vismeg Zs., Szeghalmi. Csere: Schmölcz (2), Ágh (1), Pető A. (1), Vámosi (1), Belényesi, Cseh M. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Akciógólok: 3, illetve 9. Emberelőnyből született gólok: 8/2, illetve 5/2. Ötméteresek: 1/1, illetve 1/1.

Kipontozódott: Schmölcz a 28. percben.

Surányi László: – Ez a hat gólos különbség a reális eredmény. Hátul buta hibákat követtünk el, amit könyörteenül megtoroltak a szolnokiak.

Hangay Zoltán: – Kemény csata volt fizikálisan; végig próbáltuk tartani a szoros emberfogást. Ebben aztán felőrlődtünk, így a kapu előtt kevésbé voltunk hatékonyak.