Tíz ponttal a tizenegyedik helyen vette át a várdai együttest Bányász-Szabó Valéria Bakó Botondtól, utóbbi maga alatt vágta a fát, miután legutóbb huszonnégy pontot gyűjtve a hetedik helyig vitte őket. Magasra tette a lécet, ráadásul a szezon előtt arról beszélt, hogy a szerinte a realitás talaján maradva nem lehetetlen bekerülniük az első hatba... " – Bízom benne, hogy az eredményességünk javul és az előző idénybeli teljesítményünket is felülmúljuk – nyilatkozta Bakó Botond, aki aztán a tizenegyedik fordulóban, az MTK Budapesttől elszenvedett kiütéses vereséget követően (31–20) február közepén távozott a klubtól. – Értékelhetetlen, szégyenteljes produkciót nyújtottunk – mondta a tréner a fővárosi vereséget követően, ami az állásába került. Meg kell jegyezni, a megelőző, Alba elleni székesfehérvári összecsapásuk sem sikerült jobban, hisz hétgólos előnyről kaptak ki huszonöt perc alatt! Az őt váltó Bányász-Szabó Valériával a kispadon aztán kettőből kettőt nyertek; előbb Budaörsön (25–27), majd legutóbb a saját közönségük előtt az Érd ellen (35–25). A Siófok persze "más kávéház", mint a Budaörs vagy az Érd, ezúttal nem sok esélyük van a pontszerzésre, bár mióta a balatoniak kikaptak január végén otthon az újonc EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE együttesétől, ez már nem jelent semmit. Ráadásul Mavsarék fejében már bizonyára ott van a hétvégi, dán Herning-Ikast Håndbold elleni párharc, melyre remek felkészülés lehet az a hatvan perc. A vendégek trénre mindenesetre optimistán várja a kedd esti hatvan percet.

– A Siófok kapuját egy nagyon rutinos, válogatott kapus védi, erre mentálisan készülnünk kell, valamint dinamikus, erős támadójátékot játszanak – nyilatkozta a klub honlapjának Bányász-Szabó Valéria. – Siófokon nehéz nyerni, de ha fent tudjuk tartani az utóbbi meccseken mutatott feszes védekezésünket és jó százalékkal használjuk ki helyzeteinket, akkor lehet keresnivalónk.

A balatoniaknak a legutóbbi, válogatott szünet követő FTC elleni, fővárosi találkozójuk nem sikerült a legjobban, harmincöt gólt kaptak, amennyit eddig még nem a szezonban, vagyis a védekezésben nagyot kell javulniuk. Karnik Szabináék tavaly októberben megtapasztalhatták, milyen az, amikor jól dolgoznak hátul Papp Nikolették, akik saját pályájukon tizenhét gólt engedélyeztek nekik. Rajcicnak ebben óriási szerepe volt, tizenöt védést bemutatva 47 százalékon teljesített, nem véletlenül mondta a vendégek trénere, hogy rá mentálisan készülni kell! Tizenhét gólon a Siófokon kívül más nem tudta tartani a Kisvárdát, akik a Győrnek és a Debrecennek is dobni tudtak tizenkilencet. Hasonló védekezéssel rukkolnának elő most is, akkor nem lenne kérdéses a sikerük a három szerb – Graovac, Radojević, Stamenić –, két szlovák – Trúnková, Habánková –, és egy japán – Akiyama – válogatottal érkező vendégekkel szemben. Két hazai fiataljukra is érdemes figyelni, ugyanis Juhász és Mérai – Akiyama és Karnik mögött – a csapat legjobb gólszerzői.