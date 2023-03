– Közönségszórakoztató mérkőzést játszottunk, rengeteg sípszóval és kontrafaulttal, amik után nagyon kellett figyelni, hogy mi is történik. Úgy gondolom, sok múlt azon, ki tud jobban reagálni ezekre a dolgokra. Az utolsó pillanatban, egy emberelőnyös góllal a magunk javára fordítottuk a mérkőzést, pedig ezt korábban is megtehettük volna, hiszen labdánk volt a négygólos vezetéshez. Sokat elemeztem a Szentest, úgy vélem, most játszottak a legjobban, összeszedett csapat benyomását keltették, a csapatomat viszont dicséret illeti, hiszen ezúttal is a végsőkig mentek előre. Ezúton is szeretném megköszönni a közönségnek a szurkolást, sokat segítenek nekünk. Úgy gondolom, az országban nekünk van a legnépesebb és a legjobb táborunk. Továbbá köszönöm a szentesieknek, hogy ők is bekapcsolódtak az adományozásunkba, melynek keretén belül a Borostyánvirág Anyaotthonnak gyűjtünk tartós élelmiszereket, játékokat, ruhákat és higiéniai termékeket.