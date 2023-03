A somogyiak továbbra is nélkülözték Szeitl Eriket, de Herceg már pályára léphetett, de sajnos a találkozó első percei a hazaiaknak kedveztek. Egymás után maradtak ki a ziccerek, a hazai gárda pedig büntetett. A 7. percben már három góllal vezettek Sinkovitsék. Ezután azonban Holló védései és a beálló Krsmancic jó játéka megállította a Budakalász támadójátékát. Krecic, Krsmanicsic, Herceg góljai után, Gebhardt találatával már egál volt az eredményjelzőn. Itt nem állt meg a somogyi gárda Markez, majd Herceg duplája után már a Csurgónál volt a három gólos előny. Erre Varjú találata érkezett és Baranyai mester időt is kért, aminek eredményeként a félidő végéig megmaradt a két gólos előny.

A második játékrész a hazaiak lendületes játékával indult, ami meg is hozta az eredményt, hiszen nem csak kiegyenlített a Budakalász hanem a vezetést is átvette, sőt hosszú ideig meg is tartotta. Baranyai mester ki is kérte a következő idejét, aminek eredményeként Gábor valamint Spruk találataival ismét egyenlő volt az állás. Ezután csurgói percek következtek hiszen Krsmancic gólja után Gábor Marci kétszer is bevette Gjorgjevski kapuját, így már a Budakalász futott az eredmény után. Juric-Grigicék nem hagyták magukat és a hajrára ismét döntetlen állással indultak a csapatok. Ekkor 22:22 állt az eredményjelzőn. Spruk találatára Juric-Grigic válaszolt, amit Tóth Ádám és Kovács Dominik gólváltása követett. Ekkor már csak fél perc volt vissza a találkozóból és Baranyai mester időt is kért. Az utolsó támadásban Gábor Marcell lövése kaput tévesztett így a csapatok megosztozkodtak a bajnoki pontokon.

Csoknyai István:

– Ma igazságos eredmény született ezen a küzdelmes mérkőzésen. Jól kezdtünk, lendületes volt a játékunk, majd a Csurgó átvette az irányítást, amit sikerült megfordítani. A belső posztokon kevesen vagyunk, ezért nem tudtuk úgy forgatni a csapatot, ahogy szerettük volna. Örülök, hogy sikerült itthon tartani egy pontot ezen a fordulatos találkozón. Baranyai Norbert: – Budakalászon nehéz nyerni, így nagy csatára készültünk. A találkozó folyamán az első percek kivételével végig a kezünkben volt a mérkőzés, éppen ezért csalódott vagyok, hogy az egy pontot itt hagytuk. A második félidőben kiharcolt háromgólos előnyünkkel nem tudtunk élni, kimaradtak a helyzeteink és egy ilyen rutinos csapat ellen ezt nem szabad megengedni. Így felzárkózott a hazai csapat,ami ismét nyitottá tette a találkozót. Izgalmas, jó mérkőzést játszottunk, próbáltunk tempót diktálni, de a végjátékban hibáztunk, így be kellett érnünk egy ponttal.

CYEB-Budakalász–Csurgói KK 24–24 (9–11)

Budakalász, 220 néző. V: Bíró Á, Kiss O.

BUDAKALÁSZ: Váczi – Varjú 3, SINKOVITS 8, Dávid M., Mihalin 1, JURIC-GRGIC 4 (2), Kovács D. 3.

Csere: Djordjeszki (kapus), KISS B. 3, Tyiskov 1, Maracskó, Koncz 1, Tóth Sz., Zanati, Vrhovina, Berényi.

Edző: Csoknyai István

CSURGÓ: HOLLÓ – Gebhardt 2, Krecic 2, Rotim, Skol 2 (1), Herceg 4, Spruk 3. Csere: Füstös (kapus), Szeitl L. 1, Bazsó, Krszmancsics 3, BORSOS, Tóth Á. 1, VASVÁRI, Markez 3, Gábor 3.

Edző: Baranyai Norbert

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–1. 13. p.: 5–5. 23. p.: 7–10. 36. p.: 12–12. 44. p.: 17–15. 54. p.: 19–22.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1