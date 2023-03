Az alsóházi rájátszás szempontjából fontos mérkőzés vár Kometa Kaposvári KK-ra, hiszen az eddigi lebonyolítási rendtől eltérően nem viszik tovább az egymás elleni eredményeiket a csapatok, hanem a helyezésükhöz mérten pontokat kapnak. A kilencedik hatot, a tizedik ötöt, a tizenegyedik négyet, a tizenkettedik hármat, a tizenharmadik kettőt, a tizennegyedik pedig egyet. A kilencedik pozícióra már nincs esélyük a somogyiaknak, de a tizedikre még igen. Ebből a szempontból a sorsuk a saját kezükben van, hiszen az MVM-OSE Lions egyleténél egy sikerrel jobban állnak. Míg a Kometa kosarasai a Nyíregyháza, majd a DEAC elleni ütközettel zárják a pontvadászat első szakaszát, addig az oroszlányiak előbb a Zalakerámia ZTE KK, majd a Szeged egyletével mérkőznek meg.

A nyírségiek ellen már a Szőke Balázs, Filipovics Gordan edzőkettős irányítja a társulatot, miután a hét közben a klub közös megegyezéssel szerződést bontott a szezon előtt érkezett Ivan Rudezzel. S az egyesület tájékoztatása szerint a fent említett két szakemberrel fejezik be a bajnokságot. Aligha kell bemutatni a két trénert, hiszen mindketten két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyertek a somogyi egylettel, ráadásul mindketten már évek óta a kaposvári kosárlabdáért dolgoznak.

– Játékos, jó hangulatú edzéseket tartottunk a héten – fogalmazott Szőke Balázs vezetőedző. – Nagyon fontos lesz számunkra ez a mérkőzés a play out szempontjából, hiszen minél előrébb szeretnénk végezni a bajnoki tabellán. A tizedik helyre van jelenleg esélyünk, s szeretnénk is megszerezni. Azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy nagyon jól dolgoztak a fiúk, egész héten nagy kedvel vetették bele magukat a közös munkába. Természetesen felkészültünk az ellenfelünkből is, feltérképzetük azokat a veszélyes kosárlabdázóikat, akiket semlegesítenünk kell. Megnéztük az erősségeiket, s reméljük ezeket a tapasztalatokat tudjuk majd kamatoztatni. Már nagyon várjuk a mérkőzést, s reméljük ezúttal is szép számmal kijönnek a meccsre a szurkolóink és kitartanak mellettünk. Hiszen az ő segítségükre is szükségünk lesz, hogy be tudjuk húzni ezt a számunkra nagyon fontos meccset.

A szakmai stáb még mindig nem számíthat a teljes csapatra, a Sopron KC elleni meccset kihagyó Paár Márk viszont ott lehet az U20-as és a felnőttmeccsen is. – Sajnos a Budapest Honvéd ellen megsérült Sebastian Aris biztosan nem tudja még vállalni a játékot.

A szabolcsiak egyik kulcsjátékosa, Darius Perry, de ott van még a négyes-ötös poszton, Rytis Pipiras és Erik Copes, plusz a fiatal magyar játékosok. A nyírségiek otthonában rendezett ódavágót a vendégek nyerték öt ponttal, azon a találkozón mutatkozott be Isiah Brown a Kometa Kaposvári KK-ban. A debütálás „kalandosra” sikerült, hiszen az amerikai légiós gyomorrontással küzdött.

A mérkőzésre közös gyűjtést szervez a Kutyatárnak a Kometa Kaposvári KK, a Somogyi Bicskások szurkolói csoport és a Somogyi Hírlap, valamint a Sonline.hu. A kutya, macska eledelt a ruhatárnál helyezhetik el az adományozók.