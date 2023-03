Két újonc közül – hiába kaptak ki Balatonbogláron – a csabaiaknak van jobb szezonja, tizenhat forduló után tizenhat ponttal a tizenkettedik helyen állnak, míg a NEKA hárommal utolsó. Nagyon elhúztak tőlük a lila-fehérek, pedig hat vereséggel indítottak, viszont ezt követően nagyon belelendültek, ezzel szemben Bohus Beáta tanítványainál pont fordítva történt minden, hisz december másodika óta nem szereztek pontot, utolsó sikerüket októberben aratták épp a csabaiak ellen, otthon. Nem lehet azt mondani, hogy ahogy megy előre a szezon, úgy veszik fel a fiatalok az élvonal ritmusát... Uhrinék formájáról mindent elmond, hogy a legutóbbi két bajnoki közül Érden a bajnokság leggyengébb első harminc percét produkálták támadásban, majd Vácon védekezésben állítottak fel negatív rekordot a nyitó játékrészben. Érden nyolcat dobtak, Vácon huszonegyet kaptak... A Békéscsaba viszont pont ezekben az első félidőkben erős, ezek alapján húsz pontjuk lenne! Bizonyára ezt a bogláriak is tudják és a kezdésre nagyon odafigyelnek, akiknek remélhetőleg sikerült valamelyest rendezniük a sorokat, legalábbis Kocsis Bettina szerint győzni utaznak a Viharsarokba. – Az utolsó meccseken nem játszottunk jól, de az a célunk, hogy elhozzuk a két pontot – nyilatkozta az Alba Fehérvár KC együttesétől Juhász sérülése miatt visszarendelt beálló. – Nagyon ki vagyunk éhezve egy győzelemre, amiért mindent meg fogunk tenni a hétvégén.

A csabaiak is szeretnének visszavágni a boglári ötgólos vereségérért (26–21), amire minden esélyük megvan, hisz jó formában vannak, az utolsó négy bajnokiból hármat – Siófok KC (27–29), Dunaújvárosi KKA (31–27), Alba Fehérvár KC (25–30) – is megnyertek. Lanistanin személyében pedig akad olyan játékosuk, aki támadásban igazi húzóember, 118 találatnál jár már, összehasonlításként a somogyi oldalon a Varga, Uhrin kettős együtt nem dobott ennyit. – Leginkább csapatszinten erősek és a gyorsaság az, amiben a legacélosabbak – mondta a klub honlapján Gadányi Maja a házigazdák kapusa, akit februárban Algyőről szerződtettek, legutóbb Székesfehérváron, az AFKC ellen 38%-os teljesítményt nyújtott. – Nagyon erőteljes, futós játékot játszanak, erre fel kell készülnünk, és noha nem kérdés számomra, hogy győzni jönnek, azért a felszabadultság, ami alapjában véve jellemzi őket, különösen veszélyes ellenféllé teszi ezt a fiatal gárdát.

A hét pontos előnyük és a jó formájuk ellenére is nagy csatára számít a korábban szombathelyi színekben az élvonalban is megfordult hálóőr.



– Mindenképpen szoros, nehéz mérkőzésre készülünk, hiszen mindkét csapatnak rendkívül fontos a két megszerezhető pont – tette hozzá Gadányi Maja. – Éppen ezért kell már az elejétől koncentráltan kézilabdáznunk, tulajdonképpen ott folytatni, ahol Székesfehérváron abbahagytuk. Kemény, tüzes védekezés hátul, és okos játék elől, illetve főleg a helyzetkihasználás és a technikai hibák, amikre különösen oda kell figyelni egy ennyire gyors ellenféllel szemben. Na meg persze a tökéletes visszarendeződés, ami most tényleg kulcsfontosságú lesz.