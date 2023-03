Az Investment Közutasok Kaposvári TK I. csapata a Répcelaki SE-t fogadta a férfiteke szuperliga 12. fordulójában. A kaposváriak ősszel le tudták győzni a riválisukat, ám már akkor is nagyon szoros volt a küzdelem. Most is kiélezett volt a csata, azonban a répcelakiak egy hajszállal jobbak voltak és revansot vettek a korábbi vereségért.

Mintha kicsit elfáradtak volna a kaposvári tekések a szuperliga tavaszi szezonjára, ugyanis eddig egyetlen győzelmet sem tudtak felmutatni. Ez nem jelent jót, hiszen az investmentesek nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint a dobogó harmadik foka. Ebben a fordulóban kulcsfontosságú lett volna a győzelem ahhoz, hogy megtartsák a pozíciójukat, azonban Győr SZOL TC jobbnak bizonyult, így a kaposváriak egyelőre lecsúsztak a dobogóról.



Fotós: Lang Róbert



Az első sorban Botházy Péter és Brancsek János lépett a pályára. Botházy két szettpontot bezsebelt, azonban ellenfele több fát ütött, így a csapatpontot elcsente a kaposvári elől. Brancsek és a répcelaki ellenfele nem bírtak egymással, mindketten két-két szettpontot szereztek, s mivel ugyanannyi (610) fát ütöttek, így fél-fél csapatponttal gazdagították csapataikat. Ezután Kovács Gábor következett, aki betegség miatt az egész őszi szezont kénytelen volt kihagyni. Kovács nem volt jó formában ezúttal, répcelaki riválisa mind a négy szettpontot begyűjtötte előle, ezzel pedig a csapatpont sorsa is eldőlt. Mellette Nagy Gergő küzdött a közutasok becsületéért, és szépített is, ugyanis négy szettpontot és a csapatpontot is elhozta az együttesének. Végül Horváth Lászlón és Pintér Györgyön volt a szurkolók szeme. Horváth ugyan két szettpontot bezsebelt, de ellenfele több fát ütött, így a csapatpontot elcsente a kaposváritól. Pintér egy szettpontot tudott összehozni, ami nem volt elég a csapatpontra.

Investment Közutasok Kaposvári TK I.–Répcelaki SE 1,5–6,5 (3535–3556)

Eredmények: Botházy Péter 607–Móricz Zoltán 638 (2:2), Brancsek János 610–Molnár Pál (2:2), Kovács Gábor 582–Horváth Zoltán 640 (0:4), Nagy Gergő 591–Bóka Róbert 479 (4:0), Horváth László 565–Szabó Attila 583 (2:2), Pintér György 580–Bíró Patrik 606 (1:3).

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok Kaposvári TK–Répcelaki SE 1–3 (1096–1149). Eredmények: Balogh Kristóf 499–Simon Szabolcs 610 (1:3), Juhász Bence 597–Varga Bence 539 (3:1).

A bajnokság állása: 1. Zengő Alföld Szegedi TE (12 12 0 0 0 205.5–82.5 81–15) 24 pont, 2. 2. Zalaegerszegi TK (12 10 0 2 0 186.5–101.5 70.5–25.5) 20 pont, 3. Répcelaki SE (12 7 1 4 0 150.5–137.5 55.5–40.5) 15 pont, 4. Győr SZOL TC (12 6 1 5 0 133–155 49.5–46.5) 13 pont, 5. Investment Közutasok Kaposvári TK (11 6 1 4 0 143.5–120.5 47.5–40.5) 13 pont, 6. Köfém SC (12 5 0 7 0 133–155 39.5–56.5) 10 pont, 7. Szentgotthárdi VSE (12 5 0 7 0 126.5–161.5 44–52) 10 pont, 8. Ferencvárosi Torna Club (11 3 0 8 0 104–160 28–60) 6 pont, 9. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE (12 2 1 9 0 123–165 30–66) 5 pont, 10. Ajka Kristály SE (12 1 0 11 0 110.5–177.5 26.5–69.5) 2 pont.

A nőknél a Balatoni Vasas SE a Tatabánya SC otthonában állt dobóállásba, s nagy csata után aratott diadalt.

Tatabánya SC–Balatoni Vasas SE 3–5 (3153–3194)

Eredmények: Kozma Andrea 528–Csomai Rita 556, Németh Kinga 539–Baracsi Ágnes 551, Koródi Anita (Frank Klaudia) 486–Bajer Krisztina (Jezsoviczki Anna) 524, Némethné Katona Beáta 540–Szijjártó-Kormányos Edina 503, Rohrbacher Ferencné 500–Rubinszki Rita 515, Kovács Krisztina 560–Dallosné Takács Anita (Poroszlainé Bázsa Viktória) 545.

Az ifjúsági mérkőzésen: Tatabánya SC–Balatoni Vasas SE 0–4 (957–1006)

Eredmények: Lázár Brigitta 476–Horváth Száva (Fórián Kitti) 476, Szabó Liliána Hanna 481–Poroszlainé Bázsa Viktória 530.

A bajnokság állása: 1. Ferencvárosi TC 22 pont, 2. Ipartechnika Győr SE 16 pont, 3. Balatoni Vasas SE 12 pont, 4. Rákoshegyi VSE I. 11 pont, 5. Tatabányai SC 10 pont, 6. ZTE-ZÁÉV TK 7 pont, 7. BKV Előre SC 6 pont, 8. Rákoshegyi VSE II. 4 pont, 9. Bátonyterenyei Viktória TK 4 pont.