Az utolsó szalmaszálat jelentette a találkozó, hiszen csak akkor maradt volna esélye a legjobb nyolcba kerülésre a Kometa Kaposvári KK-nak, ha nyer Sopronban, ráadásul legalább tizennyolc ponttal. Fél szemmel a DEAC–Arconic-Alba Fehérvár-meccsre is figyelni kellett, hiszen egy debreceni vereség is kellett volna ahhoz, hogy éljen még a remény. Nem a legjobb előjelekkel várták az ütközetet, hiszen Sebastian Aris még nem lehetett ott a többiekkel, ráadásul Tomislav Gabric lebetegedett, így ő sem tarthatott a csapattal. Közvetlenül az összecsapás előtt derült ki, hogy Paár Márk is kénytelen lesz kihagyni a számunkra fontos csatát.



Fotós: Lang Róbert



Közel két és fél perc alatt mindössze öt pont esett, Puska Bence révén egy tripla, míg a hazaiaknál Joseph talált be. Puska a szálkából is bevágott egy hármast, melyre Jones egy duplával és egy trojkával felelt, s így már a hazaiak vezettek. White kígyózott be a védők között, s szép ziccert dobott, mely után jött is Ivan Rudez időkérése, hiszen hat egységgel elléptek a soproniak. Agresszív, egészpályás védekezésre váltottak a vendéglátók, akik a negyed végére tízpontos előnyt építettek ki. A folytatásban is nagyot küzdöttek a somogyiak, az U20-as meccsen kiváló teljesítményt nyújtott Halmai Dániel például támadólepattanót szerzett és triplát dobott, Hendlein közelije után pedig már csak öt volt a hátrány. Kostas Flevarakis magához rendelte játékosait, s a rövid szünet után hamar tíz, nem sokkal később már húsz fölé tornászta a különbséget az SKC. Az első félidőben nem találták a vendégek a játék, leginkább a védekezés ritmusát, ezt jól jellemezte az 56 kapott pont.

A harmadik etapban sem változott sokat a mérkőzés képe, a házigazda mindkét palánk alatt dominált, s egyre mélyült a szakadék a két fél között. Volt ugyan egy kisebb kihagyás a hazaiaknál, amit kihasználtak a kaposváriak és faragtak tetemes hátrányunkból, ám amint újra elkapták a fonalat, visszaállt a differencia, a szakasz utolsó kosarát Brown szerezte, de ezzel együtt is 77–57-t mutatott az eredményjelző. A zárószakasz sem hozta meg az áttörést, így a Joseph és Jones vezette soproniak végül magabiztosan nyerték meg a meccset a tartalékos Kometa ellen.

Sopron KC–Kometa Kaposvári KK 94–67 (26–16, 30–17, 21–24, 17–10)

Sopron, NOVOMATIC Aréna. V.: Benczur Tamás, Minár László Balázs, Balog György Attila.

Sopron KC: Joseph (14/3), Jones (20/12), Valerio-Bodon (10/6), Barnett (11/9) Durham (9). Csere: White (14/6), Takács N. (3/3), Molnár M. (9), Sitku M. (4), Supola Z. (-), Csendes P. (-), Schöll (-). Vezetőedző: Kostas Flevarakis. Másodedző: Bors Miklós.

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski (6), Brown (10/3), Puska B. (9/9), Parsons (9), Hughes (16). Csere: Bogdán B. (8/6), Halmai D. (5/3), Hendlein R. (4). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Filipovics Gordan és Szőke Balázs.