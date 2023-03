A várdaiak egyszer kaptak már harmincötöt, tavaly szeptemberben Mosonmagyaróváron, Uros Bregar tanítványai viszont első alkalommal dobtak ennyit! A legtöbb harminchárom volt tőlük, a román Cisnadie elleni hazai Európa Liga találkozón. Abdourahimot leszámítva minden mezőnyjátékos bevette a vendégek kapuját, Milosavljevic hétszer is, ebből az első félidőben ötször, az első kilenc és fél percben más nem is dobott gólt, csak ő, négyet! A nyitó játékrészben hat, a fordulás után pedig tucatnyi gólszerzőjük akadt, akik közt ott volt Juhász Fanni és Török Lili is, akik eddig kettő, illetve egy találatot jegyeztek ebben a bajnokságban. Lakatos Lauráról is szólni kell, aki kétszer is eredményes tudott lenni, tavaly december óta nem volt talált be, igaz azóta ez csak a negyedik olyan találkozó volt, melyen ott tudott lenni Uros Bregar keretében.

Az edzőváltáson áteső vendégek két győzelemmel – Budaörs, Érd - a hátuk mögött érkeztek Siófokra, ahol öt perc után háromgólos hátrányban voltak (0-3). A tizenhatodikra Juhász révén felzárkóztak ugyan egyre (6-5), ám Mavsar, majd Papp két lövésével eloszlatta az éledő várdai reményeket (9-5). Ötgólos előnnyel mehetek a szünetre, amiben nagy munkájuk volt, főként védekezésben, hisz tíz gólon tudták tartani a vendégeket blokkokkal, labdaszerzésekkel és Csapó Kincső négy védésével.

A második félidőt aztán nagyon elkapta Csapó; az első tíz percben több hárítást mutatott be, mind az első félidőben összesen! Tizenhárom védésig jutott negyvennyolc perc alatt, 41 százalékos teljesítményt nyújtva, ráadásul a helyére érkező Herczeg Lili is fogott három labdát, hat kísérletből! A második félidőben extrák nyújtottak a hazai kapusok és ez volt, ami végleg megpecsételte a vendégek sorsát, akik a negyvenharmadik percben Kajdon lövése után már tízgólos hátrányban voltak (24-14). A folytatásban sokat forgatta csapatát Uros Bregar, aki minden játékosának lehetőséget adott, végül „csak” tizenkettővel nyertek, miután az utolsó négy és fél percben már csak egyszer találtak be és védekezésben is fogyott a koncentráció.

Női kézilabda K&H Liga, 18. forduló:

Siófok KC – Kisvárda Master Good SE 35-23 (15-10)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 400 néző. vezette: Asztalos Bence, Szalay Zoltán.

SKC: Csapó K. – Such 2, Papp N. 5, Milosavljevic 7(2), N’diaye 2, Debreczeni-Klivinyi 3, Mavsar 5. Csere: Herczeg L. (kapus), Sirián 1, Kajdon 2, Abdourahim, Wald 1, Lakatos 2, Kojic 2, Török L. 2, Juhász F. 1(1). Vezetőedző: Uros Bregar.

Kisvárda: Graovac – Akiyama 3(3), Karnik 3, Radojevic 3, Sápi 1, Siska 5, Mérai. Csere: Mátéfi (kapus), Juhász G. 2, Stamenic, Udvari 1, Trúnková 2, Bouti 1, Habánková 2. Vezetőedző: Bányász-Szabó Valéria.

Kiállítások: 10(2), illetve 14(2) perc.

Hétméteresek: 3/3(1/1), illetve 4/3(1/1).

Piros lap: Karnik 53. perc.