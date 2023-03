A kaposvári Városháza dísztermében köszöntötték szerda délután azokat a sportolókat, akik bajnoki címe(ke)t szereztek, nemzetközi versenyeken helyezést értek, illetve bekerültek a válogatottba. Az eseményen kezdete előtt néma csenddel adóztak a közelmúltban elhunyt két kiváló orvos, Totth László és Néber Árpád emléke előtt.

– Egy város életében azok a legszebb pillanatok, amikor együtt ünnepelhetjük a közösen elért eredményeket – fogalmazott Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Kitartás, elszántság és áldozat – ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek önök, s az évek során mindennap ezzel kelnek és fekszenek. Mert, ha ez nem lenne meg, akkor lehet, hogy ma nem lennének itt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az ország legjobb sportolói közé tartoznak. Sokunknak nagyon nehéz lenne elképzelni, azokat a kemény edzéseket, áldozatokat, csalódásokat és kudarcokat, melyeket átéltek, de lehet, ezek nélkül nem is jönne a siker, hiszen ezek már hozzátartoznak a mindennapjaikhoz és az életükhöz. Mert a kitartás, az akaraterő, az elszántság tette lehetővé, hogy eljussanak odáig, ahol most vannak. De higgyék el, a teljesítményüknek, nem csak sportértéke van, ugyanis az edzőtermeken kívül az élet minden egyes területén követendő példaként szolgálnak mások számára is. Teljesítményük lenyűgöző és egyben inspiráló is; lenyűgöző a drukkerek számára és inspiráló azoknak, akik az önök példájából merítenek majd erőt ahhoz, hogy áttérjenek egy másik életmódra, s elkezdjenek mozogni.



Fotós: Lang Róbert



– Az élsport támogatása mellett célul tűztük ki azt is, hogy Kaposvár, az évtized végére, az egyik legegészségesebb város legyen hazánkban – hangsúlyozta Szita Károly. – Ehhez pedig kell a példamutatás, mely életmódot és -minőséget is jelent. Azon túlmenően, hogy felállnak a dobogó legfelső fokára, s hogy évről évre egyre többen bekerülnek a válogatottakba, a segítségüket kérem abban, hogy ez a jó példa ragadós legyen sok-sok kaposvári számára.

Az Év Utánpótláskorú Sportolója

Nők: Szerafin Zsófia (kajak, Kaposvári Vízügyi Sport Club, edző: Faludy András). Férfiak: Kováts Alex (úszó, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, edzők: Meiszterics László és Virovecz Richárd). Csapat: Lovasakadémia SC junior lovastornacsapata (Porcsa Lenke, Péter Ella, Lázár Noémi, Szita Eliza, Szebényi Lili, Keller Csenge, edző: Villányi Krisztina, aki a 2022-es év szervezője díjat kapott a Magyar Lovastorna Szakágtól kapott a Junior és Fiatal Lovastornász Eb rendezéséért).