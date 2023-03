Nagy várakozás előzte meg a Komlói gárda vendégszereplését Somogyországban hiszen a két együttes mindig nagy csatát vívott egymással, a találkozó már már örök rangadónak számít. A hazai alakulat két meccsen is vesztesként hagyta el a pályát, míg a Komlói edzőváltás utána vendégek azonnal győzelemmel rajtoltak.

A papírforma szerint- azaz 2019 óta a Bányász csapatnak nem sikerült nyernie Csurgón- hazai sikerre számított a szurkoló sereg, de a vendégek is győzni jöttek így ez már nem volt olyan egyértelmű. Tudták ezt a hazaiak is, így nem volt meglepő, hogy már az első pillanatban magához ragadta a z irányítást Baranyai Norbert csapata és állva hagyta a vendégeket. 4.0 után Marosán Györgynek időt is kellett kérnie, hogy rendezzék a sorokat. Parázs hangulat uralkodott a nézőtéren és a pályán egyaránt. Grünfelder és Vranac a komlói míg Rotim a Csurgó kispadra kényszerült két perces pihenőre, de ez sem törte meg a hazaiak lendületét, hiszen Spruk találatával ismét négy góllal vezetett a Csurgó. Granic elkapta a fonalat és Melnyicsuk is beindult így sikerült felzárkóznia a Komlónak. Hazai oldalon Markez biztos kézzel érvényesítette a büntetőt, míg a félidő utolsó percében Szöllősi vette be a kiválóan védő Holló kapuját, így a megmaradt két gólos előny azt vetítette elő, hogy izgalmas második félidő várható.

A második félidőt a hazai gárda kezdte jobban, Krecic is beszállt a gólgyártásba, a Komló csak öt perc után tudott Jerkovic révén gólt okozni. Holló továbbra is parádézott a kapuban ezzel is alaposan feladta a leckét a komlói támadósornak. Komlói oldalon Pásztor is bemutatott egy-két bravúrt hiszen Markez és Krszmancsics büntetőjét is hárította, de ez sem volt elég a Komlónak ahhoz, hogy felzárkózzon. Számukra bizakodásra adott okot, hogy a csurgói védelem oszlopa Borsos Tamás piros lappal kiszállt a további küzdelemből.

A mérkőzés hajrájába 3 gólos előnnyel indult a Csurgó, Markez továbbra is szállította a gólokat, így egyre jobban nőtt a hazai előny amire már nem volt válasz a komlói oldalról. A találkozó Takács Bence góljával zárult , de így is magabiztos lett a hazai győzelem.

A két kiválóan védő kapus kiemelkedett a csatában hiszen Holló 50 míg Granic 40 %-on védett, így most is pont nélkül maradt a Komló Csurgón.

CSURGÓI KK - Sport 36- Komló 25-19 (12–10)

CSURGÓ: HOllÓ – Krszmancsics 3 , VASVÁRI, Borsos, Rotim 2, HERCEG 5, Spruk 2.

Csere: Füstös Á. (K), Gebhardt 3 , Szeitl E.. Bazsó 1.MARKEZ 7(3), Tóth Á.,Skol, Krecic 2, Szeitl L. Edző: Baranyai Norbert

Komló: GRANIC– Vasko, MELNYICSUK 5 (1), Vekic, GRÜNFELDER 2 Jerkovic 2, Orbán 1

Csere: Pásztor I. Szilágyi B.(K) Szöllösi O. 2, Urbán 3, Sunajko F.1, Takács B. 3 (1), Csányi Bazsa, Vranac

Edző:Marosán György

Csurgó, 650 néző. V: Paska Dániel- Vastag Sámuel.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 12. p.: 7–3. 21. p.: 9-7. 28.p.: 12-9. 35. p.: 13–11. 41.p.: 16-13. 47 p.: 17–15. 52. p.: 20–17. 56. p.: 23–18.

Kiállítások: 14, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Baranyai Norbert: Nem úgy indult a tavasz ahogy szerettük volna, nehéz időszakon vagyunk túl, de ma bizonyított a csapat, sikerült megvalósítani amire készültünk, jó volt a védekezésünk ami megalapozta a mai győzelmet,. A támadásainkon van még javítanivalónk, de a legfontosabb, hogy sikerült itthon tartanunk a pontokat.

Marosán György: Jobb volt a mai napon a Csurgó, sajnos nem úgy sikerültek a támadásaink ahogy szerettük volna, Holló jól teljesített a kapuban. A védekezésünk egész jól működött, dolgozunk tovább, még nagyon sok munka van előttünk. Gratulálok a CSurgó teljesítményéhez.