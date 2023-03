A válogatott keretbe is meghívott hálóőr az első félidőben huszonkét lövésből kilencet, a másodikban huszonháromból nyolcat fogott meg! A fordulás utáni nyolcban volt két büntető is, válogatott formában játszott, 37,7 százalékon teljesített klubja ellen, hisz kölcsönben szerepel az akadémistáknál. Elíssonra különösen „ráérzett” hat lövését is fogta, amiben volt egy büntető, a másik hárított hetes, Margucé volt. Sótonyi László minden játékosa dicséretet érdemel! A „szezon felfedezettje” Sztraka Dániel fantasztikus első félidőt produkált, a végére némileg elfáradt, ám így is az egyik legjobb volt, Szilágyi Benjámin magabiztosan dobta a heteseket, nem volt rontott lövése, a leginkább védekező feladatokkal megbízott Tárnoki Márkó megduplázta a szezonban eddig lőtt élvonalbeli góljainak a számát, egy találta volt eddig, Veszprémben lőtte, úgy tűnik szeret ellenük játszani. A csapatkapitány Dely Márton és a fiatal átlövő Kovács Tamás hiányában a belső posztokon játszókra most nagyobb feladat hárult, ám Dobi Bencéék felnőttek a feladathoz! Meg kell jegyezni, boglári oldalon azért nehezebb megoldani egy-egy hiányzó pótlását, mint veszprémin például Remiliét, még akkor is, ha az utóbbi a világ egyik legjobbja a posztján. Ki kell még emelni, hogy ezt a pontszerzést egy rendkívül fiatal, 20,2 átlagéletkorú csapattal sikerült kiharcolni, a legutóbb Bajnokok Ligája meccsen Szegeden tizenhárommal nyerő, ezúttal tizenkét idegenlégióssal érkező Veszprémmel szemben!

Az akadémisták teljesítményét jól mutatja, hogy a második perc után (1-2) mindössze a negyvenharmadik (20-21) és a negyvenhetedik perc (22-23) közt volt ellenfelüknél az előny, vagyis ők domináltak inkább ez alatt a hatvan perc alatt! Minden túlzás nélkül rászolgáltak az egy pontra!

K&H férfi kézilabda liga – 19. forduló

HSA NEKA – Telekom Veszprém 29–29 (15–13)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 650 néző. Vezette: Héjja Ádám, Kónya Balázs Krisztián

HSA NEKA: Palasics – Szilágyi B. 5 (3), Temesvári 4, Sztraka 6, Papp T. 4, Ács P. 2, Sisa 1. Csere: Karai 1, Bodócs, Viski, Tárnoki 2, Krakovszki B., Dobi 2, Krakovszki Zs. 2. Vezetőedző: Sótonyi László

Telekom Veszprém: Corrales – Vailupau 3, Ilic Z. 7, Lukács P. 1, Nilsson 3, el-Dera, Elísson 3. Csere: Cupara (kapus), Sipos A., Ligetvári 1, Marguc 1, Strlek 5, Mahé, Lauge 4, Pechmalbec 1. Vezetőedző: Momir Ilić

Hétméteresek: 3/3 (3/3), illetve 2/0 (–)

Kiállítások: 10 perc (4 perc), illetve 6 perc (6 perc)

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László:

Az ilyen pillanatokért érdemes dolgozni! Nagyon büszke vagyok, hogy a világ egyik legjobb csapatától sikerült pontot szereznünk, még úgy is, hogy néhány kulcsemberünk hiányzott. A srácok végig felszabadultan játszottak, sok extrát tettek hozzá, amit jó volt nézni.

Momir Ilics: