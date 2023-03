Nyolcmeccses nyeretlenségi szériát zárt le a Soroksár SC a legutóbb, a Szombathelyi Haladás ellen, ráadásul négy gólt szerezve, melyből Lovrencsics Balázs hármat jegyzett, de a télen Gyirmótról érkező Vass Ádám is kiemelkedőt nyújtott. Lovrencsics hét bajnokit követően talált be újra, ezzel a triplával már nyolcnál jár a szezonban, csak úgy, mint Halmai. Úgy tűnik, kijöttek a gödörből Lipcsei Péter tanítványai, bár meg kell jegyezni, egy gyenge napot kifogó Haladást fektettek két vállra, mely még büntetőből sem tudott eredményes lenni. Ezúttal talán nem túlzás, de lényegesen nehezebb dolguk lesz.

" – Láttuk hétfőn a Szeged-Csanád Grosics Akadémia – BFC Siófok meccset, egy rendkívül erőszakos csapatról van szó – jellemezte a balatoniakat Lipcsei Péter, a Sori trénere. Remélhetőleg ezt igazolni is fogják Varjasék és visszavágnak a fájó őszi vereségért, amikor egy "agyonnyert" meccsen buktak a most sérült Korozmán, illetve Hudák gólokkal, melyekre Balogh válaszolt a 93. percben. Több lehetőségük volt abban a kilencven percben, mint a megelőző hat fordulóban összesen; volt két kapufájuk és emellett elrontottak legalább négy ziccert! Meg kell jegyezni, hogy azóta a szeptemberi, egymás elleni találkozó óta teljesen kicserélődött Lipcsei Péter együttese, a legutóbb kiállított kezdője mindössze három helyen – Hudák, Lovrencsics, Ikonomu – egyezett meg az akkorival! A balatoniak oldalán azért ennél nagyobb az állandóság.

A sikerre minden esélye meg is van Dragan Vukmir csapatának, hisz idegenben ötmeccses – Békéscsaba 1912 Előre (3–1), Credobus Mosonmagyaróvár (1–1), HR-RENT Kozármisleny (1–1), Aqvital FC Csákvár (0–0), ETO FC Győr (1–1) – nyeretlenségi szériában van a Sori, mely legutóbb Szentlőrincen nyert, tavaly novemberben, Halmai duplájával. A meglevő harmincnégy pontból két győzelmet elérve tizenkettőt gyűjtöttek vendégként, vagyis saját közönségük előtt lényegesen jobb teljesítményre képesek. Nem árt azonban megfontoltnak, óvatosnak lenni velük szemben, mert az eddigi huszonöt fordulóból csak négyszer nullázták le őket, kétszer az őszi húsz, illetve ugyanennyiszer a tavaszi öt forduló alatt. Ezek után nem meglepő, hogy övék az MTK Budapest, DVTK, Gyirmót FC Győr trió mögött a negyedik legtöbb lőtt gól! A labdaszerzés utáni kontrajátékban kifejezetten erősek, erről legutóbb a Haladás trénre, Michal Hipp is meggyőződhetett és erre Varjaséknak is nagyon oda kell figyelni.