A második játszmában is a somogyiak könyvelhették el az első pontot, ám most is gyorsan változott a képlet. Átvette az irányítást a Pénzügyőr, s csak a szett második felében tudtunk egy alkalommal vezetni (16–17). Más kérdés, hogy ezután már csak három pontra futotta a kaposvári együttes erejéből. Baróti és Quevedo továbbra is szorgosan gyűjtögette a pontjait: ők ketten ebben a felvonásban nyolc pontot hoztak össze, míg a csapat többi tagja összesen hatot tett be a közösbe.

A harmadik, utolsó játékrészben megint csak a Pénzügyőr akarata érvényesült a pályán. Bár sikerült befogni az ellenfelünket (17–17), ám egyszer sem tudtuk átvenni a vezetést. A (vég)hajrában aztán megint a fővárosiak diktálták az iramot. A 85 percig tartó kupadöntő végére a korábban Kaposváron is megfordult Rása Alex tett pontot ászával.

A 2022/2023-as idényben immár harmadszor találkoztunk a Pénzügyőrrel, s Budapesten a DRK Magyar Kupa döntőjében is játszma nélkül maradtunk. Pedig az első felvonásban két játszmalabdánk is volt... Küzdött, akart a Fino, de a Bp. Pénzügyőr SE – amely zsinórban negyedszer hódította el a Magyar Kupa győztesének járó trófeát – jobban felkészült az ellenfeléből. A Fino-Kaposvár így a hetedik kupaezüstjét könyvelhette el. A csapat két játékosát, Bögöly Gábort és a cseh karmestert, Lubos Bartuneket különdíjjal jutalmazták a rendezők.

Bp. Pénzügyőr SE–Fino-Kaposvár 3–0 (25, 19, 21)

Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, 1600 néző. Vezette: Mezőffy, Halász T.

Bp. Pénzügyőr SE: Magyar B. (2), Kiss D. (12), Nascimento (–), Kovács Z. (11), Dávid Cs. (12), Rása (9). Csere: Bruno (liberó), Tomanóczy (7), Tordai (–). Vezetőedző: Jókay Zoltán. Edző: Gazsi Péter.

Fino-Kaposvár: Bartunek (2), Quevedo (14), Iván B. (4), Baróti (14), Bögöly (5), Lescay (8). Csere: Bozóki (liberó), Hubicska (–), Tóth K. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 0–1, 4–1, 5–2, 8–3 10–6, 13–12, 13–15, 17–15, 20–18, 21–21, 23–22, 23–24, 24–25, 27–25 (33 perc).

2. játszma: 0–1, 3–1, 4–2, 4–6, 8–10, 15–13, 17–16, 20–16, 24–18, 25–19 (26 perc).

3. játszma: 5–3, 10–7, 10–9, 15–12, 17–14, 17–17, 20–17, 21–20, 23–21, 25–21 (26 perc).

A bronzmérkőzésen:

Kecskeméti RC–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3–2 (–20, 22, –18, 22, 13)

Három perc híján két órán át tartó, végsőkig kiélezett csatában 2–1-es barcikai vezetésről tudott fordítani a kupabronzérmes Kecskeméti RC.