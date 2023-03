Tizenhat forduló után mindössze négy ponttal áll a kieső tizenharmadik helyen a HÉP–Cegléd, melynek tizenegymeccses, tavaly október elseje óta tartó nyeretlenségi szériája szakadt meg legutóbb, a Fejér-B.Á.L. Veszprém legyőzésével (28–22). Ezzel a sikerrel két pontra megközelítették az utóbbi klubot, megőrizve ezzel bennmaradási esélyüket, amit tovább táplál, hogy összevetésben jobbak náluk! Tíz forduló van hátra, hogy ezt a kétpontos mínuszt ledolgozzák velük szemben, ami nem is lehetetlen annak tudatában, hogy kilencszer otthon játszanak. Ezt a bogláriak ellenit még Abonyban, ám áprilisban a hírek szerint végre visszaköltöznek a felújításon áteső valódi otthonukba, a ceglédi Gál József Sportcsarnokban, melynek átalakítása 2017-ben kezdődött.



Sótonyi László tanítványai harcos ellenfélre számíthatnak, mely vélhetően nagy lendületet kapott a legutóbbi sikerrel, melyből a két korábbi veszprémi, magyar válogatott kézilabdázó Jamali nyolc, Császár – aki a klub szakmai igazgatója is – hat góllal vette ki a részét, vagyis a huszonnyolc dobott gól felét (!) ők ketten szerezték, mindkettőnek mindössze három–három rontott lövése volt. Jamali messze kimagaslik támadásban, hét bajnokin szerepelt és ezeken hatvanöt találatot jegyez, melyből csak hét volt hetesből. A második legeredményesebb Kállai, aki tizenhat meccsen összesen dobott harmincnyolcat, vagyis kulcskérdés lesz a végeredmény szempontjából Jamali teljesítménye. Delyék védekezésben Császár személyében kaptak még egy plusz feladatot, a harmincnyolc éves irányító február tizedikén állt játékba, egy Liga Kupa és két bajnoki meccs van eddig a lábában. Nem csak beugrik néhány percre, a Fejér-B.Á.L. ellen harminchárom percnyi játékidő szerepelt a neve mellett! Nem tervez a szezon végéig, nem is igazán kell, az utolsó két fordulóra vélhetően – FTC, Telekom Veszprém – eldől a ceglédiek sorsa, akinél nem csak Jamali és Császár, hanem Pásztor, Juhász, Mazák, Szepesi és a kapus Kránitz is az idősebb, tapasztaltabb játékosok táborát gyarapítja. A keretükből a Bartha, Csomor, Spekhardt trió is megfordult az Akadémián, a kapus Aleksza pedig jelenleg is a bogláriak játékosa, kölcsönben szerepel náluk. Ők is bizonyára meg szeretnék mutatni, mit tanultak a Balaton partján.



A vendégek nyugodtan készülhetnek, két győzelemmel a hátuk mögött várják ezt az abonyi túrát. Remek szezonjuk van, mindössze öt (!) klub gyűjtött több pontot náluk az eddigi tizenhat fordulóban, már jobb eredményt értek el, mint az elmúlt szezonban huszonhat fordulóban, újoncként! A svájciak elleni Eb-selejtezőre készülő válogatott keretbe Palasics Krisztóf kapus mellett a szélső Krakovszki testvérpár, Bence és Zsolt is meghívást kapott!



Az ősszel kilenccel (32–23) verték a – Jamali és Császár nélküli – Pest vármegyeieket hazai pályán, többek közt Deményi tizenegy védésével és Papp Tamás hét találatával. Ezúttal nem kérdés, szorosabb csatára van kilátás! – Nagyon jó a hangulat a csapatnál, két meccset meg tudtunk nyerni, összeállt a védekezés, sikerült a kapott edzői feladatokat teljesíteni – nyilatkozta Krakovszki Bence a klub honlapján. A védekezésre valóban nem lehet panasz, kétszer játszottak Budakalászon, egyszer Dabason és Csurgón, illetve otthon a Sport36–Komlóval és átlag 23,2 gólt kaptak meccsenként. Ha ezt Abonyban is hozni tudnák, akkor nem távoznának üres kézzel. Csurgón kapták eddig a legtöbbet, huszonhatot. – Úgy megyünk, hogy muszáj mindent beleadni és nem félvállról venni ezt a mérkőzést.