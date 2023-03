– Balatoni gyereként a nyár szinte minden napját a tónál töltöttem, ráadásul a szüleimnek büféje is van a parton – mondta a siófoki Németh Nándor olimpikon, aki a BVSC színeiben szerepel a versenyeken. – A testvérem is úszóként kezdte, csak ő abbahagyta, viszont én miatta (is) kezdtem el űzni ezt a sportágat. Már kisgyereként nagyon szerettem a vizet, de mellette fociztam is, végül az előbbire esett a választásom.

– Az Ezüstpart SE-ben indult el a pályafutása, ahol Varga Béla és Király Johanna indította el az úton.

– Sokat kaptam a két nevelőedzőmtől, tőlük sajátítottam el az alapokat, a technikát. Valamit nagyon jól csináltak/csináltunk, hiszen egészen egyedi módon úsztam, viszont nagyon gyorsan. A mai napig tartom velük a kapcsolatot, jóban vagyunk, szinte családtagok lettek, pedig volt velem elég gondjuk, hiszen kisgyerekként finoman fogalmazva sem szerettem edzeni, ez mára már természetesen megváltozott.



Fotós: Nemzeti Sport



– Siófokról Érdre, majd Egerbe tette át a székhelyét, miként emlékszik vissza azokra az évekre?

– A Pest megyei időszak mindenki számára nehéz volt. Még nem jöttek a jó eredmények, ezért az ifjúsági olimpián sem vehettem részt, utána pedig túlkoros lettem. Tizenhat-tizenhét esztendősen jött meg az áttörést, ekkor látszott, érdemes volt sokat dolgozni, szenvedni, mert kifizetődött a munka. Kettőezer-tizenhatban bronzérmet nyertem a 4x100-as gyorsváltó tagjaként az ifi magyar bajnokságon, rá egy évre pedig éremeső hullott rám.

– Kettőezer-tizennyolctól a BVSC-ben is folytatta a kiváló szereplését egy tokiói ötkarikás szerepléssel megfűszerezve.

– Minden sportoló álma, hogy kijusson az olimpiára, aki már egyszer ott volt, büszke lehet magára. Amikor kiderült, utazhatok a japán fővárosba, már tudtam, milyen célokkal vágok neki a nagy kalandnak. Melyről sokan mondták, olyan mint egy világbajnokság, de azért mégis más, fejben nehezebb feldolgozni. A koronavírus-járvány miatt a nézőket nem engedtek be az uszodába, ez egy kicsit furcsa volt, ám így is óriási élmény volt, pláne, amikor kiderült, döntőt úszhatok 100 méter gyorson. Ezután megnyugodtam – talán túlságosan is, hiszen a fináléban lehettem volna egy kicsit szívósabb is –, hiszen amit kitűztem magam elé, azt sikerült megvalósítani.

– Azért okkal lehet büszke a szereplésre, hiszen 1964 óta Ön az első magyar, aki ebben a számban ott lehetett a legjobbak között.

– Az elődöntő sikeres futam volt, 47,81-el összejött az új országos csúcs, ám sajnos utána már nem úgy teljesítettem, ahogy szerettem volna. Ebben még fejlődnöm kell, de majd jövőre összejön...

– Ha már a csúcsoknál tartunk, tavaly júniusban a hazai úszó-világbajnokságon újra megdöntötte 100 méter gyors hazai rekordját.

– Óriási szerepe volt ebben a nézőknek, hiszen az egész lelátó nekem szurkolt a szétúszáson a Duna Arénában zajlott vb-n. Kicsit könnyebb dolgom volt, hiszen csak ketten álltunk a rajtkőre, meg úgy voltam vele, itthon vagyok, felnőttként világbajnoki fináléról még nem maradtam le, s nem most akartam elkezdeni... Talán ez volt életem egyik legnagyobb élménye.

– Kettőezer-huszonnégy olimpiai év lesz...

– Tavaly decemberben átestem egy orrsövény-műtéten, emiatt volt egy nagyobb kihagyásom egészen január végéig. Zsolti bá (Plagányi Zsolt – a szerk.) összerakott egy olyan programot, mellyel egész szépen vissza tudtam rázódni a munkába. Négy hét múlva lesz egy országos bajnokság, ahol rögtön kiderül, hol tart a felkészülés. Egyelőre nem számítunk jó időkre, de bizakodó vagyok, mert jól mennek az edzések. Aztán jön a világbajnokság, melyre már merészebb célokkal utazunk, úgyhogy folyamatosan küzdök, s remélem a két hónap kihagyás nem fog meglátszani. Az erőpróbákon maradunk a 100 és 200 gyorson és ott van még két ütőképes váltó, pláne a 4x200-as. Nagy csata lesz ebben a számban az ob-n, mert tavaly mindenki felkapta a fejét a jó eredményünkre, hiszen akár éremesélyesek lehetünk a világbajnokságon és Párizsban is, azaz lesz harc a négybe kerülésért, de nem bánom.

– Ha éppen nem úszik, mivel tölti az idejét?

– Ez igazából évszakfüggő, nyáron wake boardozok, kosárlabdázok, s sokat ülök a számítógép előtt is. Szeretek bowlingozni, moziba járni, olyan programokat választok, melyek nem mennek az úszás rovására. Jelenleg a Testnevelési Egyetemen tanulok úszószakedzői szakon, s egy félévet már sikerrel teljesítettem.

Hazai és nemzetközi vizeken is kiváló eredményeket ért el a somogyi sportoló

Németh Nándor pályafutása alatt öt arany-, négy ezüst és egy bronzérmet szereztt nemzetközi szinten. A hazai vízeken 27 arany, 20 ezüst és 10 bronz a termése.

Európa-bajnokságok. 2022 (Róma): aranyérem: 4x200 m gyorsváltó, ezüstérem: 4x100 m gyorsváltó, 5. hely: 100m gyors, 7. hely: 4x100 m mixed gyorsváltó. 2021 (Budapest): 4. hely: 100 m gyors, 4x100 m férfi gyorsváltó, 5. hely: 4x100 m mixed gyorsváltó. 2018 (Glasgow): 4. hely: 4x100 m gyorsváltó, 4x200 m mixed vegyesváltó, 5. hely: 4x100 m vegyesváltó, 6. hely: 100m gyors, 4x100 m mixed gyorsváltó.

Világbajnokságok. 2022 (Budapest). 5.: 4x100 m férfi gyorsváltó, 4x200 m férfi gyorsváltó, 6.: 100m gyors, 2019 (Gwangju). 7.: 4x100 m gyors. 2017 (Budapest). 3: 4x100 m gyorsváltó.

Olimpia. 2021 (Tokió). 5. hely: 4x100 m gyorsváltó, 8. hely: 100 m gyors.

Junior világbajnokság. 2017 (Indianapolis): 1. hely: 4x100 m gyorsváltó, 4x200 m gyorsváltó; 2. hely: 100 m gyors, 200 m gyors. Junior Európa-bajnokság. 2017 (Netanya): 1. hely: 100 m gyors, 4x200 m gyors; 2. hely: 200 m gyors, 4x100 m gyors. A 100 méteres gyorsúszás magyar csúcstartója.