Nem a legjobb előjelekkel várhatta a találkozót a Kometa Kaposvári KK, hiszen bár legyőzte a Budapest Honvédot az előző fordulóban, de Sebastian Aris megsérült, s nem is tudta vállalni a játékot, a gondokat tetézte, hogy a betegséggel bajlódó Paár Márk sem tartott a csapattal.

Bár Michael Hughes révén a vendégek szerezték az első kosarat, a következőre hosszú perceket kellett várni, igaz ellenfelük sem célzott túl jól. Hughes hamar összeszedte a második faultját, így le kellett cserélni. A KTE kihasználta, hogy bónuszba került riválisa és jó büntetőzéssel növelte az előnyét, ráadásul Borisov triplájával már tizenegy volt közte, időt is kért Ivan Rudez. A rövid szünet után Parsons zsinórban háromszor is eredményes volt, így Forray Gábor is magához rendelte csapatát. Mely után újra kecskeméti percek következtek, de Hendlein Roland egy hármassal gondoskodott róla, hogy ne tudjon újra meglógni a házigazda, ám ezzel együtt is hat pont volt a differencia az első negyed végén.



Fotós: Lang Róbert



A folytatás is nagy csatát hozott, de sokkal jobban védekeztek és a támadásbefejezésekre is odafigyeltek a vendégek, aminek meg is lett az eredménye, hiszen egységnyire zárkóztak. Igazi csemege volt a Dramicsanin–Hughes párharc, ám amikor előbbit lecserélték, az amerikai center két jó büntetőjével átvették a vezetést a somogyiak. Igaz nem sokáig, mert Gabricra technikait fújtak, a játékvezetők ugyanis úgy ítélték meg, hogy eljátszott egy belemenést, így három ponttal gazdagodott a házigazda. Krnjajski tanári passzából Puska Bence dobhatott egy közelit, majd egy dudaszós ziccerrel is jelentkezett a fiatal kosárlabdázó, így 42–46-os vendégvezetést mutatott az eredményjelző a nagyszünetben.

A fordulás után tartotta az előnyét a Kometa, mindkét egylet ment előre becsülettel, de sok hiba csúszott ekkor a játékba. Kucsera egy távolival faragott a hátrányon, majd újra beköszönt, s máris az alföldiek álltak jobban, egészen Puska Bence trojkájáig. Nagy dobópárbajba kezdtek a felek, melyből az alföldiek jöttek ki jobban, így ők várhatták nyugodtabban a zárófelvonást.

Paprikás jelenetektől sem volt mentes az utolsó etap, Hughes és Dranicanin akaszkodott össze egy kaposvári labdaszerzés után, s mindkét kosárlabdázó kapott egy-egy technikait, ahogy a két vezetőedző is. A következő támadásban Dramicsanin kapott még egyet színészkedésért, így kiállították. A közjáték után kapkodóvá vált a játék, így a lehető legjobbkor jött Hughes zsákolása, hiszen újra csak egy volt a hátrányunk, ám Brown eladott labdájából Townes szerezhetett könnyű kosarat. Nagy izgalmakat hoztak az utolsó percek, rengeteg volt a kihagyott dobás és a rossz passz, de az előny a Kecskemétnél volt. Wittmann lehetetlen helyzetből dobott be egy triplát, amivel 79–73-ra módosította az eredményt. A hajrában még volt több lehetőségük a kaposváriak, de mindegyik kimaradt.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskeméti TE–Kometa Kaposvári KK 81–75 (21–15, 21–31, 20–13, 19–16)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok. V.: Kapitány Gellért, Kovács Nimród János, Jakab László Imre.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskeméti TE: Townes (6), Klobucar (12), Ivkovic M. (-), Dramicsanin (10/6), Karahodzsics (14). Csere: Kiss D. (4), Borisov (15/6), Wittmann K. (14/6), Kucsera (6/6). Vezetőedző: Forray Gábor. Edzők: Hegedűs Gergely, Dusan Markovic.

Kometa Kaposvári KK: Brown (18/3), Parsons (16), Puska B. (7/3), Gabric (5/3), Hughes (13). Csere: Hendlein R. (8/6), Krnjajski (6/6), Halmai D. (2), Bogdán B. (-). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edző: Filipovics Gordan.

Kiállítva: Dramicsanin a 33. percben.