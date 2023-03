A KSI elleni kiábrándító döntetlen után az Endo Plus Service-Honvéd otthonában próbált egy jó eredményt elérni a Kaposvári VK, s a mérkőzés ennek megfelelően is indult, de a folytatás már katasztrófa lett somogyi szempontból. Surányi László tanítványai az első negyedben mutatott jó védekezésünknek köszönhetően csak Ekler Zsombor megúszása után kaptak gólt, erre azonban Aleksa Petrovski révén felelni még tudtak a vendégek. A második felvonás ugyancsak egy Ekler Zsombor góllal indult, aki ezúttal előnyből vette be Csoma Kristóf kapuját, majd Ekler Bendegúz, Hessel Sebastian és Sugár Péter is megtette ugyanezt, így már a szünet előtt eldőlt a három pont sorsa, hiszen a kaposváriak hatgólos hátrányba kerültek a folytatásra.

A fordulást követően sem álltak le a gólgyártással a honvédosok, Hessels Benjámin neve mellé is felkerült az első találat, majd Ekler Zsomborré mellé már a negyedik, mikor Kakstedter Bendegúz megtörte a Kaposvári VK közel 14, azaz tizennégy perces gólcsendjét. Az utolsó felvonásra már csak az az egy kérdés maradt, hogy az igen gyenge teljesítményt nyújtó kaposváriaknak sikerül-e még megzörgetniük a hálót. Ez végül összejött, sőt megduplázták a góljaik számát, ami azonban még így is igen szerénynek mondható, hiszen Juhász-Szelei Norberték összesen négyszer tudták bevenni a Honvéd kapuját, így végül tizenháromgólos vereséget szenvedtek.

Endo Plus Service-Honvéd–Kaposvári VK 17–4 (1–1, 6–0, 3–1, 7–2)

Budapest, Kőér utca, 100 néző. Vezette: Bereczki M., Ercse N.

Endo Plus Service-Honvéd: Decker A. – Ekler Zs. (4), Ekler B. (1), Gregor, Sugár (2), Simon H. (1), Nyíri. Csere: Hessels S. (4), Hosnyánszky (1), Fejős, Kiss B. (1), Hessels B. (2), Baksa J. (1). Vezetőedző: Szívós Márton.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter (1), Petrovski (3), Langiewicz, ifj. Berta, Szatmári, Juhász-Szelei. Csere: Szilágyi (kapus), Pellei F., Palatinus, Klinger, Aranyi, Takács J., Horváth Á. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 9/4, illetve 6/0.

Gól ötméteresből: 1/0, illetve –.

Kiállítva, végleg cserével: ifj. Berta J. (27. p.).

Kipontozódott: Pellei F. (32. p.)