– Szerettünk volna úgy utazni a visszavágóra, hogy a párharc ennél sokkal nyitottabb – fogalmazott Uros Bregar, a Siófok KC vezetőedzője az együttes hivatalos honlapján. – Az első mérkőzés azonban nem úgy sikerült, ahogyan azt elterveztük. Tudjuk, hogy az esélyek nem mellettünk szólnak, de nem adjuk fel, a sportban bármi előfordulhat. Becsülettel fogunk küzdeni, hogy elmondhassuk, minden tőlünk telhetőt megtettünk.

A Balaton-parti együttes csütörtökön még a Kiss Szilárd Sportcsarnokban edzett és péntek reggel indult útnak Dániába. A Budapest–Billund útvonalon repültek, ahonnan a hatvan kilométerre található Ikast városát busszal közelítették meg. Este a visszavágónak otthont adó 2500 néző befogadására alkalmas IBF Arénában tartott edzést a szakmai stáb, a mérkőzés napján délelőtt pedig edzőtermi átmozgatás szerepelt a programban. Az utazó keretből Lapos Laura és Török Lilly maradt ki.



Fotós: Németh András



Az Ikast Handbold védekezésben és támadásban is végig uralta a két csapat első mérkőzését, mely tízgólos különbséggel zárult. Kasper Christensen vezetőedző együttese megmutatta, miért tartják őket a sorozat favoritjának, egyénileg pedig többek között Jessica Ryde és Ingvild Bakkerud is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az Ikast szerda este a Ringkobing (21–32) otthonában zárta a dán bajnokság alapszakaszát egy magabiztos győzelemmel, ezzel hangolva az EHF Európa-liga visszavágóra.



A HSA NEKA férfikézilabda csapata azt a Telekom Veszprémet látja vendégül, mely a hétközben a Bajnokok Ligája nyolcad döntőjében kiütötte a Szegedet.

– Nagyon készültünk a Balatonfüred ellen, hiszen pontegyenlőséggel álltunk velük a tabellán, azaz rangadó volt a hatodik helyért – fogalmazott Palasics Kristóf, a HSA NEKA kapusa. – Jól kezdtünk, betartottuk azt, amit megbeszéltünk, aztán 15-20 perc után – én sem tudom, mi történhetett – egy teljesen más arcát mutatta a csapatunk. Nem szabadni hagynunk, hogy ez a jó periódus csak eddig tartson, hanem végig. Ha jön is egy két kisebb hullámvölgy, azokon csapatként kell átlendülnünk.

A hálóőr kiemelte, a Veszprémben játszó kézilabdázók igazi példaképek, hiszen mindenki egyszer erre a szintre akar eljutni.

– Nyilván a mérkőzésen nem foglalkozunk a barátságokkal, mindegyik lövést meg akarok fogni – tette hozzá. – Ez egy nagyszerű erőfelmérő lesz, hiszen teljesen más ritmusban, sebességben játszanak, ami érthető, hiszen a BL final fourba tartanak a bakonyiak. Momir Ilics és Gulyás Péter is volt az edzőm, ezért különösen nagy élmény lesz ellenük játszani, ráadásul több kézilabdázót jobban is ismerek, pláne Ilics Zoránt, akivel a válogatott összetartásokon szobatársak vagyunk. Nyilván egy ilyen meccsen nem a győzelem a cél, de hazai pályán szeretnénk minél tovább versenyben maradni. Illetve olyan részcélokat fogalmaztunk meg, melyek meg akarunk valósítani, hiszen a veszprémi után nagyon fontos találkozóink lesznek.