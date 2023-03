A fordulás utáni változtatások lendítettek az együttesen, Hegedűs és Girsik is lendületet hoztak, az utóbbi nagy szerepet játszott Varjas egyenlítő találatában is. Kár a döntetlenért, több volt ebben a meccsben, Lovrencsics és Vincze is mentett a saját gólvonalán, Kovács is bemutatott egy hatalmas védést Hegedűs próbálkozásánál, ezek mindegyike gólt ért volna és emellett sok olyan lehetőség is kimaradt, melyeknél nem találtak kaput, ebben Volter járt az élen. A második félidőben egykapuztak a siófokiak, csak ebben a játékrészben tizenhárom szögletet rúgtak. Legutóbb Szegeden egyet sem, most meg tizenhetet. A késői egyenlítés ellenére mindezek tudatában nem biztos, hogy elégedettségre ad okot ez a végeredmény siófoki oldalon.

BFC Siófok – Soroksár SC 2–2 (2–2)

Siófok, Városi Stadion, 150 néző. Vezette: Horváth T. (Mohos M.,Vörös D.)

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Horváth M., Debreceni Á., Varga B. – Kerezsi (Girsik, 77.p.), Vágó (Nyitrai, 58.p.), Varjas Z., Horváth P. (Hegedűs M., 58.p.) – Volter, Farkas B. Szakmai igazgató: Dragan Vukmir.

Soroksár SC: Kovács M. – Nagy O. (Ternován, 89.p.), Ikonomou, Valencsik, Vincze Á. (Kékesi, 78.p.) – Németh E., Vass Á., Hudák – Halmai (Varga S., 78.p.), Lovrencsics, Hajdú (Króner, 63.p.). Edző: Lipcsei Péter.

Gólszerzők: Farkas B. (33.), Varjas Z. (84.), illetve Lovrencsics B. (15.), Halmai (41.)

Kiállítva: Hudák (35.)

Mestermérleg

Lipcsei Péter (Soroksár): - Az első félidei játékunkkal elégedett voltam, előnnyel mehettünk a félidőre, igaz volt egy kiállításunk is. Az utóbbi miatt a második a mi részünkről szakmailag értékelhetetlen, hisz csak a védekezésre összpontosítottunk, így a végén megérdemelten egyenlített a Siófok.

Dragan Vukmir (BFC Siófok): - Az első félidőben belementünk egy olyan lassú tempóba, ami nem nekünk kedvezett, két kapura lövésből két gólt kaptunk. Futottunk az eredmény után, ami kapkodó játékot eredményezett. A hajrában keservesen megszerzett találattal örülhetünk az egy pontnak.