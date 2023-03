Bár már nem a saját kezében van a Kometa Kaposvári KK sorsa, de még él a remény a legjobb nyolc közé jutásért, ám ehhez az kell, hogy a hátralévő három meccsüket behúzzák, a riválisaik pedig pontokat hullajtsanak. A play off-ba kerüléshez első lépésként az kell, hogy legyőzzék idegenben a Soproni KC együttesét, mely nem lesz egyszerű feladat. Az odavágót a hirös városiak nyerték tizenhét ponttal, azon a találkozón rengeteget hibáztak a somogyiak, s ez megbosszulta magát.

Az előző játéknapon az SKC a fővárosban, a Budapest Honvéd SE ellen aratott fölényes győzelmet, a kaposváriak vereséget szenvedtek a Duna Aszfalt-DTKH Kecskeméti TE vendégeként. Pedig nagyon jól jött volna egy esetleges siker, hiszen a DEAC is vesztesen hagyta el a pályát az Egis Körmend otthonában. Jelenleg a tizedik helyen állnak Hendlein Rolandék kilenc győzelemmel és tizennégy vereséggel, a kilencedik Debrecen és a nyolcadik Sopron tizenkettő-tizenkettő diadallal és és tizenegy-tizenegy vesztes meccsel áll a bajnoki tabellán. A Hajdú-Bihar vármegyeieket itthon legyőzték, s az utolsó játéknapon hozzájuk utaznak.

– Egészen héten a Sopron ellen készültünk – mondta Szőke Bálint. – Nagyon erősek a légiósaik, rájuk különösen oda kell figyelnünk, ahogy magyar magjukra is. Mi inkább az alsó posztokon vagyunk dominánsak, azaz ott tudjuk megfogni őket. Mindenképpen győzni akarunk – hiszen matematikai esélyünk még van a rájátszásra –, s ehhez jó csapajátékra (is) lesz szükség. Szőke Bálint az U20-as együttes alapembere, s a korosztályos társulat is nagy teszt elé néz. – Ugyanabban a cipőben járunk, mint a felnőttcsapat, azaz meg kell nyernünk mind a három hátralévő összecsapásunkat, ha az országos döntőbe akarunk kerülni – hangsúlyozta. – Sajnos sérülés nehezíti a dolgunkat, de győzni akarunk.

A találkozón a Benczur Tamás, Minár László Balázs, Balog György Attila játékvezetői hármas működik majd közre, az ellenőr pedig Dernei Gábor lesz.