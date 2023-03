Sűrű a programja Novák Katalin köztársasági elnöknek Somogyban, de arra is időt szakított, hogy meglátogassa, sőt egy kicsit edzen is a Kaposvári Női RC extraligás együttesével. A jó hangulatú tréningen természetesen elkészültek az ilyenkor szokásos fotók is.

A KNRC jelenleg gőzerővel készül a bajnoki szezon hajrájára, az együttes a pontvadászat negyeddöntőjében a FATUM-Nyíregyházával csap össze, az első találkozót idegenben elveszítették Szedmák Rékáék, a második meccs vasárnap 14.30 órakor lesz a Kaposvári Városi Sportcsarnokban. A párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart.