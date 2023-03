A Szlovákia elleni győzelem után, a második mérkőzését is megnyerte az Öt Nemzet Tornán a magyar női jégkorong-válogatott, ezúttal a norvégok ellen. A magyarok a második harmadtól domináltak, és végül 3–0-ra győztek.

Mezőnyben kiegyenlített volt a küzdelem, de a magyarok jártak közelebb a gólhoz, Kreisz Emma kétszer is a kapuvasat találta el. Nagy lehetőség adódott Rónai Alexandra előtt is. A másik oldalon is voltak meleg pillanatok, ám Németh Anikó jól védett.

A második harmadra jóval energikusabb magyar csapat jött ki, amely szinte végig a kapujához szögezte a norvégokat. A kapu előtti kavarodásokból és a távoli lövésekkel is veszélyeztettek a hazaiak. Aztán az összecsapás felénél késleltetett kiállítás alatt sikerült megszerezni a vezetést: Dabasi Réka bepasszát Kreisz tette be. Nagyobb is lehetett volna az előny, kettős fórban is sok helyzete volt az együttesnek.

A harmadik felvonás elején Kreiszt állították ki, de ahogy Szlovákia ellen, ezúttal is gólt szerzett emberhátrányban a hazai gárda: megint Jókai-Szilágyi Kinga talált be. A folytatásban is a magyar válogatott játszott veszélyesebben, Dabasi, Kreisz és Garát-Gasparics is helyzetbe került. A norvégok is el-eljutottak Németh kapujáig, de nem tudtak betalálni. A hajrában az ellenfél lehozta a kapusát, ám korongszerzés után Garát-Gasparics bevette az üres kaput, végleg eldöntve a mérkőzést.

Izgalmas meccset vívott a női válogatott a franciákkal a budapesti Öt Nemzet Tornán. Az ellenfél ráadásban lőtte a győztes gólt, így 3–2-re nyert.

Az első percekben Jókai-Szilágyi veszélyeztetett, aztán Révésznek is akadt védeni valója. Ezzel együtt nem volt benne a meccsben a francia vezetés, de a hatodik percben Pelissou távoli lövését a takarástól nem láthatta a magyar kapus. A magyarok gyorsan reagáltak, aztán a tizenegyedik percben kettős fórban egyenlítettek is. A folytatásban több helyzetük is volt, Kreisz és Garát-Gasparics is lendületesen játszott, de a távoli kísérletek is veszélyesek voltak.

A második harmadban még nagyobb volt a magyar fölény, sorra alakították ki a helyzeteket Dabasiék. Emberelőnyben is közel jártak a vezetéshez, de Lampert kapus nagyokat védett. Aztán a harmincötödik percben sikerült betalálni. Előbb Sarah Knee, majd a harmad végén Kreisz kapott kiállítást, de a nehéz perceket túlélte a magyar csapat.

A negyvennegyedik percben jött az újabb emberelőny, s volt is helyzet bőven, de kimaradtak. Aztán a franciák játszhattak öt a négy ellen, és bár sokáig hősiesen bekkeltek a hazaiak, a kiegészülés pillanatában Baudrit lövése már bement. Mentek előre becsülettel a magyarok, de az egyenlítéstől a franciák is vérszemet kaptak. Ráadásul újra előnyben játszhattak, időt is kértek, de nagy melóval ezt sikerült kihúzni. A hajrában Garát-Gasparics kapuvasat lőtt, Kreisz is nagy helyzetbe került, ám az állás nem változott.

A hosszabbításban jó kis oda-vissza hokit láthatott a közönség, a magyaroktól Dabasi lehetősége volt biztató, ám a győztes gólt az ellenfél lőtte.

A magyar női válogatott komoly küzdelemben háromszor is egyenlített Japán ellen, végül büntetőkkel kapott csak ki az Öt Nemzet Torna utolsó napján a Tüskecsarnokban.

Japán eddig gólt sem kapott a tornán és utolsó meccsét is aktívan kezdte, de Németh Anikó jó védéseket mutatott be. A negyedik percben viszont tehetetlen volt, egy korongvesztés után Jamasita Hikaru talált be. Rögtön ezt követően emberhátrányba kerültek a magyarok, de ezt sikerült kibekkelni. Aztán összejött az egyenlítés a nyolcadik percben. Az ellenfél fél perc múlva újra vezetett. A magyarok bátran játszottak, de az ellenfélnek is akadt helyzete. Az egyenlítés végül emberelőnyben jött össze a tizenkilencedik percben.

A második harmad elején emberhátrányt kellett kivédekezni, de megoldotta a csapat Németh vezérletével. Aztán fordult a kocka, s a hazaiak támadhattak öt a négy ellen: volt is helyzete Garát-Gasparicsnak és Mayer Fruzsinának, de nem sikerült megszerezni a vezetést. Jó iramban zajlott a játék a harmad utolsó tíz percében is, a magyar együttes egyenrangú ellenfél volt az idő nagy részében.

A harmadik felvonás elején Japán harmadszor is előnybe került. Hajtottak a magyarok az újabb egyenlítésért, de a japán ellenakciók is rendre veszélyesek voltak. Az ötvenkilencedik percben Sarah Knee szép csellel játszotta tisztára magát és lőtt nagy gólt.

A ráadás is tartogatott izgalmakat, Japán próbálkozott többet, ám jöttek a magyar blokkok és védések. Az öt perc nem hozott döntést, így jöhettek a büntetők. Az elsőt Ito belőtte, aztán a magyarok az utolsó párban egyenlítettek. A következőt szintén bevágta a csatár, de japán lövő sem hibázott. Dabasi harmadszor már nem tudta becsapni a kapust, az ellenféltől viszont Toko Haruka betalált, így a legutóbbi vb-n ötödik ázsiai együttes nyerte az Öt Nemzet Torna utolsó meccsét.

A magyarok két meccset megnyertek, kettőt ráadásban veszítettek el, így nyolc pontot szereztek a tornán.