Egyre népszerűbbek a Kaposvári Vikingek Darts Club versenyei, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a régió szinte összes klubja, illetve számos amatőr dartsos képviseltette magát az idei harmadik rendezvényükön. A szervezők ezúttal nyílt, egyéni, 501-es versenyre invitálták a sportág szerelmeseit, akiknek nem kellett csalódniuk, hiszen a házigazdák kitettek magukért, s újfent egy remek hangulatú eseménynek adott otthont a Füredi úti bázisuk.

– Az igazolt, országos bajnokságokon is induló versenyzők tették magas színvonalúvá a rendezvényünket, melyre számos településről, köztük Sármellékről, Szekszárdról, Szigetvárról, Darányból és Dombóvárról is érkeztek, így elég színes volt a paletta – mondta Donmayer Zoltán, a szervező Kaposvári Vikingek Darts Club tagja. – Annak külön örültünk, hogy az előnevezett dartsosok közül mindenki megérkezett, valamit annak is, hogy sok új versenyző is eljött. Összesen 56 versenyző állt a táblák elé, akik nyolc hétfős csoportban küzdöttek a továbbjutásért. A dartosokat sok szurkoló kísérte el, így a hangulatra sem lehetett panasz.

A csoportküzdelmek során még két nyert legig tartottak a párharcok, a főtábla első körét követően viszont előbb három, majd négy győztes játszma kellett a továbbjutáshoz. A döntő izgalmas, öt legig tartó, Somogy vármegyei csatát hozott, melynek végén a rendező klub dartsosa, Lassu József nyilai voltak pontosabbak, így megelőzte a darányi Somogyi Istvánt. A harmadik helyért vívott csatát pedig a szigetvári Müller Ákos nyerte. A legmagasabb kiszállóval (146-ról) a dombóvári Fürdős Krisztián zárta le a játszmát, míg a legtöbb száznyolcvannal Kisgréczi Károly büszkélkedett.

A Kaposvári Vikingek Darts Club április 15-én tartja a következő rendezvényét, amelyre az amatőr, egyéni versenyzőket várják. Ezen felül pénteken rendezik a Vármegyék csatájának első fordulóját a Vikingek Füredi úti székházában, ahol Somogy, Baranya és Tolna vármegye csapatai küzdenek egymással, több fordulón át. A Vikingek címvédőként várják a csatákat, s a céljuk, hogy az év végén ismét az ő nevük kerüljön fel a vándorserlegre.