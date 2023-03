A kezdeti nehézségekről, az első 25 év mostoha körülményeiről is szó esett a rendezvényen. Később már az egyre sikeresebb és népesebb szakosztály fejlődésen, változáson ment keresztül. Hosszú erőfeszítések után 2019-ben sikerült az eredményességhez, a korosztályos képzéshez méltó saját létesítményt kapni. Ennek kialakításában, illetve támogatásában oroszlánrészt vállalt a Magyar Judo Szövetség, működtetését pedig a város önkormányzata biztosítja.





Tálosi György, szakosztályvezető beszámolójában kiemelte, hogy Hidasi Ervin neve összeforrt a barcsi judóval. Emlékének adózva róla nevezték el a saját edzőtermet. Szakmai kapcsolatainak köszönhetően a sportág őshazájából, Japánból is jöttek mesterek több ízben is Barcsra edzéseket tartani. Elhangzott többek közt az is, hogy az első magyar bajnoki cím Fejsze Gabriella nevéhez fűződik 1989-ből, 2015-ben pedig Pánovics Donát a Masters Európa-bajnokságon aranyérmes lett. Bonevácz Tamás ifjúsági, míg Hegedűs György junior korosztályban volt válogatott kerettag.

A Barcsi Judo Sportegyesületnél nagyon fontos a közösség összetartása, ezért építő jelleggel olyan programokat szerveztek s szerveznek, mint a drávatamási családi piknik, a judo világnapi utcai futás, vagy a fővárosi világversenyeken való együtt szurkolás. Ezekből a különleges élményekből, emlékezetes pillanatokból, újságcikkekből összeállított képes kiállítás is a múltat idézte a jubileumon. A Hidasi Ervin Edzőterem külső falán Bonevácz Emil, egyik alapító tag emléktáblát leplezett le a névadó özvegyével. Az ünnepi alkalmon részt vett az országos szövetség elnöke, Tóth László és Simon Csaba, szervezési igazgató is. A „Magyar Judoért” kitüntetés ezüst-fokozatát adományozták Honfi Zsolt egyesületi elnök-edzőnek és Janecsek László vezetőedzőnek, az ovis judo 2002-es elindítójának. A sportágban végzett több évtizedes lelkiismeretes eredményes munkájukért kapták. A barcsi egyesülettől pedig több mint 40-en vehettek át elismerést az ünnepségen.