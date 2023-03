A világ legjobbjai közé tartozó klubok vizitálnak ezekben a napokban a boglári akadémián, előbb női élvonalbeli bajnokin a Győri Audi ETO KC járt a náluk, nyolcgólos sikert aratva, most pedig a férfi első osztályú együttesük a Telekom Veszprémet fogadja. Az utóbbi igazi nemzetközi alakulat, a legutóbb tizenhárommal megnyert hétközi, szegedi BL-meccsen három magyar játékos – Ligetvári, Sipos, Lukács – mellett tizenhárom légiós alkotta a keretet, közte olyan világsztárokkal, mint Remili, Lauge, Mahé, Pechmalbec, Marguč. A sima győzelemnek köszönhetően (23–36) már a legjobb nyolc között érezhetik magukat, ahol a Final Fourért a lengyel Industria Kielce lesz az ellenfelük.

A pirosak keretét sok csatát megélt, rutinos kézilabdázók alkotják, Szegeden mindössze két huszonhét év alatti kapott helyet Ilic és Lukács személyében a keretükben, melynek az átlagéletkora 28,9 év volt! A HSA NEKA ennek pont az ellenkezője, hisz Sótonyi László csapatát magyar fiatalok alkotják, melynek átlagéletkora legutóbbi bajnokin 20,2 év volt. Közülük Dobi és Sisa épp Veszprémből érkezett, csak úgy, mint a második szezonját töltő Palasics kapus, aki a Krakovszki testvérek mellett szintén meghívót kapott a magyar válogatott keretbe! Nem véletlenül, hisz nagyot fejlődött Sótonyi László együttese, mely legutóbb újoncként tizenöt ponttal zárt, míg ebben a kiírásban már most van nekik tizennyolc, nyolc fordulóval a vége előtt!

- Hazai pályán szeretnénk minél tovább versenyben lenni velük – nyilatkozta Palasics Kristóf, aki szerint remek erőfelmérő lesz számukra ez a bajnoki. - Olyan részcélokat fogalmaztunk meg, amiket remélhetőleg meg is tudunk valósítani.

Az akadémisták hetedik helyen állva, egy balatonfüredi vereséggel a hátuk mögött fogadják a bakonyiakat. Három győzelem – Sport36–Komló, CYEB–Budakalász, HÉP–Cegléd – után kaptak ki újra a visszafogott támadójátékuknak köszönhetően. Tizenkilenc gólt dobtak, amire nem volt még példa a szezonban! A szünet utáni hétnek köszönhetik, ami eddig szintén példa nélküli volt, a negyvenhetedik perc után egyszer voltak eredményesek, be, öt másodperccel a vége előtt. Vállalható vereség volt ez a legutóbbi bronzérmes otthonában, ám a szünet utáni teljesítményük miatt maradt hiányérzet Sótonyi edzőben a balatoni rangadó lefújása után.

Remélhetőleg sikerült csiszolni a támadójátékon Sótonyi Lászlónak, mely legutóbb hazai pályán alaposan meglepte a bakonyiakat, hisz egy góllal vezetett ellene a félidőben (17–16), igaz, utóbbiak a fordulás után rendezték soraikat és kilenccel nyertek (24–33). Az ősszel Veszprémben a második félidő sikerült jobban, melyben csak kettővel kaptak ki, ám miután az elsőben már kilencgólos előnyben voltak a hazaiak, így tizenegy gólos vereség lett a vége. Papp öt lövésből öt góllal zárt, a másik oldalon Vailupau volt a legjobb tízzel, a hétig jutó Yahia előtt, aki most biztosan nem lép pályára sérülés miatt. A novemberi találkozón Marguč, Lauge és a közelmúltban igazolt Remili sem játszott, akik most viszont Ilic edző rendelkezésre állnak, míg a másik oldalon Temesváriról mondható el ugyanez. Némileg tehát változhatnak a főszereplők, ám remélhetőleg sikerül Sótonyi László tanítványainak egy szórakoztató, színvonalas találkozót játszaniuk a világ élmezőnyéhez tartozó ellenfelükkel.