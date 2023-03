Igazolta jó hírét a dán Ikast, mely gyors, fizikálisan és mentálisan erős együttes, némi arroganciával megfűszerezve, ám a nagy arányú sikerükhöz Milosavljevicék is kellettek, akik nem tudtak felnőni a feladathoz, messze elmaradtak a teljesítményük maximumától. Kár érte, mert idegenben nem olyan jó az Ikast, legalábbis idén már összeszedett négy - Silkeborg (28-29), Sondrjyske (30-32), Odense (25-28), Esbjerg (24-37) – vereséget, viszont saját közönsége előtt ebben a szezonban csak a Viborgtól kapott ki (24-28). Ott még nehezebb hatvan perc vár rájuk…

A Kisvárda ellen harmincöt gólt dobtak Debreczeni-Klivinyiék, amennyit eddig még nem, ami jó előjelnek tűnt, ám most mégis csak hét jött össze az első félidőben. Ilyen gyenge nyitó játékrészt támadásban még nem produkáltak, pedig játszottak többek közt a Győrrel, a Fradival, Debrecennel, a Besanconnal és a Dortmunddal is! Gyakorlatilag harminc perc után megpecsételődött a sorsuk, ebben volt egy tizenhárom és fél perces gólcsendjük, Papp Nikolett négy találata mellett Milosavlejvic, Debreczeni-Klivinyi és Mavsar tudott egyszer-egyszer eredményes lenni. Hiába volt lyukas a dán fal, a házigazdák vagy nem ismerték fel a lehetőségeket, vagy - ahogy Uros Bregar fogalmazott - nem voltak elég bátrak, ha mégis, akkor nem koncentráltak megfelelően, mert azok nagy részét elrontották. Mintha nem is hittek volna magukban, illetve abban, hogy ezt a meccset megnyerhetik, amit háromgólos hátránnyal indítottak, sőt a második félidő elején is megismételték ugyanezt!

Bakkerudról is szólni kell, akinek a játéka mintha meglepetés lett volna, ötig jutott az első félidőben, amihez hozzátett hármat a másodikban! Nagy volt a kontraszt a kapusteljesítmények közt is, a Rajcic, Csapó duó hét védésig jutott, dán oldalon tizenhat hárítás volt; Rajcic hat labdát fogott huszonhárom kísérletből, Ryde tizenötöt harmincháromból.