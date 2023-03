Tizennégy forduló után – egy BFC Siófok ellen hátrányból elért győzelemnek (3–1) is köszönhetően – tizenhat ponttal tizennegyedik volt az FC Ajka, amikor Kis Károly helyett a negyvenöt éves tréner, Jeney Gyula vette át az irányítást. Az utóbbival tizenhárom fordulóban mindössze kétszer kaptak ki a huszonkilenc pontot szerző zöld–fehérek, csak az első két helyen álló, MTK Budapest, Diósgyőri VTK páros tudta őket legyőzni. A tréner szerint épp az előbbi ellen nyújtották a legjobb teljesítményt, míg az utóbbi vereséget a játékvezetés számlájára írta. A téli szünetet követően csak az MTK és a DVTK szerzett több pontot náluk, köszönhetően az óváriak és a csákváriak elleni döntetlenjeik miatt. Siófokra három győzelemmel – Nyíregyháza Spartacus FC, ETO FC Győr, Szombathelyi Haladás – érkeznek. A fiatal szakvezető dinamikus, párharcokban erős csapatot próbál építeni, az eredmények alapján sikeresen.

– Nagy iramú, agresszív futballt szeretnék látni, bizonyos pozíciókba terelni a csapatokat, és ott labdát szerezni – beszélt egy nyilatkozatában az általa kedvelt játékstílusról a szakember, akinél az erő és a párharcok megnyerése a fontos. – Sokat készülünk az ellenfelekre, de a legfontosabb számomra a fizikum, erre épül az egész.

Meg kell jegyezni ezeket az eredményeket nem a fiatalok szerepeltetésével érte el, a legutóbbi fordulóban, a Haladás elleni kezdőjük átlagéletkora 28,4 év volt, öt harminc év feletti labdarúgóval álltak fel. Ezt pedig nem minden klubnál lehet megcsinálni, hisz a fiatalok szerepeltetésének – hiába megy az eredményesség rovására – azért van előnye is, elsősorban pénzügyi. A szombathelyieket hátrányból felállva a 92. percben, két csereember találatával győzték le, Tar egy percet sem játszva, a kispadról begyűjtötte ötödik sárgáját a 94. percben, így ezt a Balaton–parti találkozót is kihagyja.

– Nem sok csapat van, amelyik erősebb nálunk fizikálisan – jellemezte együttesét legutóbbi idegenbeli, győri bajnoki megnyerése után Jeney Gyula, amihez hozzátette: kedvez nekik, ha az ellenfélben "sok vékonydongájú kissrác" van. Ezekből pedig van bőven a másodosztályban...

Balatoni oldalon finoman szólva nincs ennyi pozitívum, egyrészt a belső védő Debreceni eltiltás miatt hiányozni fog, másrészt Dragan Vukmir téli érkezése után az első idei bajnokik nem sikerültek ugyan rosszul, ám a szegedi sikert követően (0–1) otthon ötvenöt percet emberelőnyben játszva ikszeltek a Soroksárral (2–2), legutóbb pedig Tiszakécskén kaptak ki, egy szerény képességű ellenféltéltől (1–0). A dél–alföldiekkel szemben már kifejezetten gyenge teljesítményt nyújtottak, kevés jó egyéni teljesítménnyel. Ezután a két találkozó után nagyon fontos lenne a pontszerzés, ami ezúttal valóban bravúrnak számítana a korábban Siófok játszó, most héttel házi gólkirály Gaállal, Tajthyval és Jagodiccsal érkező zöld–fehérek ellen.