Telt ház előtt fogadja a Győrt a NEKA, a csarnok pénztára már ki sem nyit a meccs napján, így csak az érvényes jeggyel rendelkezőknek érdemes útnak indulniuk. Mindezek ellenére boglári szempontból nem a legjobb időpontban rendezik ezt a találkozót, hisz a Bajnokok Ligája nyolc közé jutott, bajnoki címvédő most nincs háromnaponta pályán, erre a boglári találkozóra is volt hat napjuk felkészülni.

– Furcsa helyzetben vagyunk, hiszen hozzászoktunk a szerda–szombat meccs menetrendhez, most pedig olyan időszak következik, amikor csupán heti egyszer lépünk pályára – mondta a győri tréner, Ambros Martín a legutóbbi, Praktiker–Vác elleni sikert követően. – Ez több feladatot jelent számunkra. Minden egyes mérkőzés minden perce fontos, hiszen ezekből tudunk tanulni.

Érdemes azért megjegyezni, hogy ebben a szezonban a kisalföldiek már letudtak harminchárom tétmérkőzést, a balatoniak ezzel szemben csak tizenhetet, idén utóbbiak hét, ellenfelük pedig tizenkét meccset játszott! Hiába van idejük felkészülni egy–egy mérkőzésre a bogláriaknak, az újabb győzelem tavaly október közepe óta, öt hónapja várat magára.

Az ősszel Győrben tizennéggyel kaptak ki a balatoniak (34–20), akik remekül "állták a sarat" az első félidőben (16–11). A zöld–fehérek trénere, Ambros Martín elismerően beszélt a fiatalok nem csak az ellenünk, hanem a korábbi meccseiken mutatott teljesítményéről. Kétségtelen, hogy az első öt fordulóban jól teljesítettek, azóta azonban visszaestek, hisz tizenegy bajnokin egyetlen pontot szereztek. Nem lehet tehát azt mondani, hogy az idő múlásával egyre inkább felvették volna az élvonal ritmusát és ezen még Bató Lili leigazolása sem segített.

A visszaesést Uhrin Lili példája is jól érzékelteti, Ambros Martín – akiről nem lehet mondani, hogy nem ért a kézilabdához – az őszi meccsük után külön kitért a teljesítményére, szerinte, ha a fejlődése töretlen marad, akkor olyan klubok ajtaja is nyitva áll előtte, mint a Győr. Az Audi Arénában nyolcat dobott a Solberg, Toft duónak Uhrin, akinek a neve mellett öt fordulót követően huszonkilenc találat állt. A következő tizenegyen viszont összesen szerzett huszonhatot, a játékpercei is megcsappantak, a legutóbbi két bajnokin összesen egy fél félidőnyi időt töltött a pályán.

A tizenhárom nyeretlen találkozónál járó Uhrinékkal ellentétben a két magyar (Schatzl, Győri-Lukács), három dán (Hansen, Haugsted, Toft) egy-egy norvég (Oftedal), svéd (Blohm), francia (Nze Minko), dél-koreai (Ryu) válogatottal érkező vendégek remek formában vannak, a legutóbbi nyolc meccsüket megnyerték, legutóbb Metzben kaptak ki, január végén, Bajnokok Ligája-meccsen (29–28).

A magyar bajnokságban egyetlen vereségük van, az FTC otthonában maradtak alul hattal (32–26), ám a fővárosiak a velük szembeni két pont előnyüket már elherdálták egy–egy DVSC és Mosonmagyaróvár elleni döntetlennel.