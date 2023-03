Nagy várakozással érkezett Hideg Ádám a Nápoly közelében fekvő sarnói pályára, hiszen alig pár hónappal ezelőtt itt szerezte a magyar gokartsport legjobb eredményét az OKJ világbajnokságon elért második helyezéssel.

A Sodikart gyári csapata most is mindent megtett, a váz és a beállítások is jónak bizonyultak, de végig motorerő-hátrányban voltak. Minden hétvégére két motort kapnak a versenyzők. Az első számúnak szánt, idei fejlesztésű motor azonban csak két bemenetet bírt, onnantól kezdve az egész hétvégét a kettes számú erőforrással kellett teljesíteni, amelybe így közel dupla annyi kilométer került, mint a szokásos.

Sajnos azonban ez sem volt ereje teljében, így Hideg Ádám folyamatosan veszített az egyenesekben. A negyven versenyzős OK mezőnyben így is sikerült a tizenhatodik helyet megszereznie az időmérőn.

A harmadik előfutamban Ádám bevetett egy trükköt, hosszabb áttételt kért. Ezzel ugyan a kigyorsítások alkalmával hátrányba került, de az egyenesek végére legalább a tempója megvolt. Komoly küzdelem árán így sikerült hatodiknak befutnia.

Az elődöntőre és a döntőre azonban nagyon elfáradt a motorja, előbbiben a tizenegyedik, utóbbiban a tizenkilencedik lett, de a döntő feladása is felmerült benne.

– Tényleg nehéz hétvégénk volt – kezdte Hideg Ádám Mihályi Csaba Autósport blogjának. – A váz és a beállítások szerintem nem lettek volna rosszak, de a motorerőnk nem volt meg. Az sem segített, hogy az első motorunkat gyakorlatilag a hétvége elején elveszítettük, és egy motorral kellett befejezni a versenyt. A körülményekhez képest a harmadik előfutam egész jól sikerült, erre büszke lehetek, de utána már tényleg nem volt mit tenni. A döntőt csak becsületből fejeztem be. Mindenki azzal vigasztalt, hogy az ilyen nehéz hétvégék edzik meg az embert. Ha ez igaz, akkor most nagyon edzett vagyok. Természetesen nem adom fel, nagyon szeretném már megmutatni az OK mezőnyben is, hogy mire vagyok képes.

A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által támogatott Hideg Ádám egy hét múlva a spanyolországi Valenciában folytatja a versenyzést, ahol a Champions of the Future sorozat első fordulóját rendezik.