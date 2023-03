Elsősorban a támadójátékuknak köszönhetik a vereséget a balatoniak, hisz még úgy is nekik állt az első félidő, hogy az első szándékból történt támadás indításaik nagy része könnyű zsákmány lett az ellenfélnek. Hazai oldalon nem akadt értékelhető lehetőség, a vendégeknél viszont Polényi beadása után Varjas fejelhetett volna gólt (15.p.), majd Polényi beadásába Kerezsi "kapott bele", ám Antal kiszedte a léc alá tartó labdát (42.p.). Akadtak más kisebb lehetőségek, ám ha ebből a kettőből egy bemegy, talán más eredmény születik...





A fordulás után is a somogyiak kezdtek agilisebben; amit Varjas lövése és Polényi beadás utáni Major fejese mutatott, ám ezt követően első helyzetéből rögtön gólt szerzett és megnyerte a meccset a TLC: Balázs jobb oldali beadását a leblokkoló, állva maradt balatoni védők között Vólent fejelte az ellenkező sarokba. Ezzel az egy helyzettel meg is nyerték a meccset a dél-alfödiek, ugyanis a betömörülő házigazdákkal már nem tudtak mit kezdeni a vendégek, talán Hegedűs cseréje is későn érkezett, aki némi kreativitást próbált hozni a játékba. Nem ez volt a balatoniak legjobb napja, több gyenge teljesítmény is akadt náluk, s a cserék sem igazán tudtak lelendíteni a játékukon, így nem érdemtelen ez a megharcolt kécskei siker. – Ma nem éreztem, hogy megérdemeltük volna a vereséget – mondta Dragan Vukmir, a balatoni trénere, aki hozzátette: szerinte egál meccs volt.





Merkantil Bank Liga – 27. forduló

Tiszakécskei LC – BFC Siófok 1–0 (0–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 250 néző. Vezette: Farkas Tibor (Szilágyi Norbert, Sinkovicz Dániel)

Tiszakécskei LC: Antal B. – Balázs B., Kiprich, Csáki, Vajda – Biben (Farkas N., a szünetben), Erdei C., Szekér (Vachtler, a szünetben), Kiss N. (Oláh M., 72.p.) – Vólent (Pongrácz, 58.p.), Zamostny (Horváth Z., 72.p.). Vezetőedző: Klausz László.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Horváth M., Debreceni Á., Varga B. – Varjas Z., Szakály A. (Girsik, 82.p.) – Major G. (Hegedűs M., 72.p.), Nyitrai (Volter, 56.p.), Kerezsi (Horváth P., 56.p.) – Farkas B. Szakmai igazgató: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Vólent (48.p.)