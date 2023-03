Két, rúgott gól nélküli vereség után utazott a Komárom VSE otthonába az idegenben jobban teljesítő Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek Kocsis Barnabás eltiltása miatt felforgatott csapattal léptek pályára, hiszen Gál Mátyás újra a védelem tengelyében futballozott, így a középpályán két fiatal, Országh Balázs és Szederkényi Ádám feladata maradt a labdaszerzés. A nehézségek ellenére álomszerűen indult a meccs a somogyi zöld-fehérek számára, hiszen az ötödik percben Böndi Ádám beadására remekül robbant be Ekker Milán, aki kapásból belsőzött a bal alsó sarokban nyolc méterről (0–1). A remek iramú mérkőzés folytatásában mindkét csapat előtt számos gólszerzési lehetőség alakult ki, majd egy védelmi hiba után, a félidő derekén egyenlített a Komárom. A kaposváriak ugyanis rosszul alkalmazták a lescsapdát, így Tóth György teljesen üresen kapta a labdát a kaputól hat méterre és nem hibázta el a ziccert (1–1). Az iram a szünetig nem lankadt, mindkét fél ígéretes támadásokat vezetett, a kaposváriak többször is megdolgoztatták Bánfalvi Dánielt a kapuban, de a hálóőr nem hibázott, így maradt az egy-egy.

A fordulás után már nem lüktetett annyira a mérkőzés, mint a kezdetekben, s jobbára a hazaiak domináltak, akik közel álltak a fordításhoz, de Sandal Dominik lövése, ha kevéssel is, de elkerülte a jobb alsót. Egy órányi játékot követően viszont visszavette a vezetést a Rákóczi, miután az Ekker Milán lerántásáért megítélt büntetőt Pintér Norbert ballal a kapu bal oldalába vágta (1–2). Az újabb gól ismét jót tett a találkozónak, a hazaiak nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, de ez remek alkalmakat kínált a Rákóczinak a meccs lezárására. A kaposváriak főként a hajrában tehették volna biztossá a sikerüket, azonban több nagy lehetőséget is elhibáztak, de így is megszerezték a három pontot.