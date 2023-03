A Szentes elleni sikert meglovagolva a sereghajó KSI ellen is szerette volna az impozáns Csik Ferenc Versenyuszodában tartani a három pontot a Kaposvári VK, amely a felnőtt országos úszóbajnokság miatt hozta előre az eredetileg a 25. fordulóra kiírt találkozót. Surányi László tanítványai viszont nem ennek megfelelően kezdték a találkozót, melynek első felvonásában a házigazda Bede Marcell duplájával másfél perc alatt kétgólos hátrányba került. Surányi László rögvest időt kért, próbált rendet rakni a fejekben, majd ifjabb Berta József góljával elkezdte a felzárkózást a KVK. Nagy Ákos viszont meglepően szemtelen módon ejtette át Csoma Kristófon a labdát, így visszaállt a kétgólos különbség, melyet előbb Kacper Langiewicz centerből egyre csökkentett, majd Juhász-Szelei Norbert közelről egyenlített az első negyed végén. A másodikat is a vendégek kezdték jobban, Nagy Ákos a jobb szélről újra megszerezte a KSI csapatának a vezetést, ami után bár Juhász-Szelei Norbert távolról egyenlített, de Szalai Péter ötméteresével ismét visszavették a vezetést a mozgékony fiatalokra építő budapestiek. A Kaposvárnak így folyamatosan kapaszkodnia kellett, hiába diktált volna pont ellentétes forgatókönyvet a papírforma. A támadásban rengeteget hibázó somogyiak legalább hátul összekapták magukat, Csoma Kristóf is bemutatott pár nagy védést, azonban ez ismét csak a döntetlenre volt elég.

A fordulást követően ifjabb Berta József bombagóljával először vezetett a mérkőzés során a KVK, amely a harmadik etapban megpróbált ellépni ellenfelétől, de a pontatlan támadások miatt ez csak két gólra sikerült. Az utolsó negyedben viszont semmivé foszlott a kaposvári előny Petrák Kevin és Lantos István emberelőnyös góljai után, ráadásul a hazaiak elkezdtek fogyni is, hiszen előbb Aleksa Petrovski, majd Pellei Frank pontozódott ki, Kakstedter Bendegúz pedig a KSI-s Szalai Péterrel egyetemben a páros kiállítás sorsára jutott. A mérkőzés utolsó percei kaotikussá, elképesztően kapkodóvá vált, hiszen mind a két csapat érezte, hogy egy hiba után elúszhat a meccs, vagy egy jó megmozdulással megszerezhető a három pont. Utóbbihoz a huszonhárom másodperccel a meccs vége előtt a KSI állt közel Pető Ádám találatával, azonban ifjabb Berta József ötödik góljával, kilenc másodperccel a vége előtt legalább az egyik pontot otthon tartotta a Kaposvár, mely számára vereséggel ért fel ez a döntetlen.

Surányi László: – Nehéz edzőként megélni ezt a helyzetet. Az elmúlt három napban próbáltam sulykolni a játékosokban, hogy ne vegyék félvállról a találkozót, mert baj lehet. Erre úgy kezdtünk, hogy egy perc után már kétgólos hátrányban voltunk, ki is kellett használnom az első időkérésemet, hogy felrázzam a csapatot. A meccs végére bár belelendültünk, azonban elkerülhető gólokat kaptunk.

Horváth János: – Hihetetlen nagyot küzdött a csapatom ezen a hektikus mérkőzésen, melyet mi kezdtünk jobban, de aztán fordult a kocka. Úgy gondolom, a harmadik negyed elején volt két, minket sújtó ítélet, melyeken elmehetett volna a meccs, de volt szívünk, erőnk és hitünk, hogy fordítsunk. Végül itt hagytunk két pontot.

Kaposvári VK–KSI 10–10 (3–3, 3–3, 3–1, 1–3)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 170 néző. Vezette: Kovács S., Rubos K.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter, Juhász-Szelei (2), Petrovski, Langiewicz (2), ifj. Berta J. (4), Szatmári (1). Csere: Pellei F., Palatinus, Klinger, Vindisch, Aranyi, Horváth Á. Vezetőedző: Surányi László.

KSI: Danka – Bede (2), Petrák (2), Nagy Á. (2), Lantos (1), Szalai P. (2), Iriczfalvi. Csere: Pető Á. (1), Pocsai, Bodoróczki, Nagy Z., Irmes M. Vezetőedző: Horváth János.

Gól, emberelőnyből: 9/4, illetve 10/2.

Gól, ötméteresből: –, illetve 1/1.

Kiállítva, végleg cserével: Kakstedter (28. p.), illetve Szalai P. (28. p.).

Kipontozódott: Petrovski (25. p.), Pellei F. (27. p.), illetve Irmes M. (28. p.).