Már Krnjajski Borisszal a fedélzeten fogadta Kometa Kaposvári KK a Budapest Honvéd SE-t, a csapatkapitány még a Szolnok ellen, idegenben szenvedett vállsérülést, s azóta nem léphetett pályára. Volt miért visszavágni az ellenfelünknek, hiszen az odavágón, egy a végletekig kiélezett összecsapáson maradtak alul mindössze egy ponttal.

A találkozó előtt egyperces néma csenddel adóztak a hosszú betegség után a minap elhunyt Néber Árpád emléke előtt, a kiváló orvos 1983-tól a jelenleg is zajló szezon kezdetéig szolgálta a csapatot.

Még öt perc sem telt el a mérkőzésből, máris időt kellett kérnie Baksa Szabolcsnak, hiszen 15–6 állt az eredményjelzőn. A hazaiaknál Gabric már tíznél tartott, közte két hármassal, a vendégek is kinti dobásokkal próbálkoztak, de sikertelenül. Parsons duplájával nőtt tíz fölé a különbség, de Crawley egy triplával felelt. Ezután megtorpant a házigazda támadójátéka, s ezt kihasználva az első negyed végére feljöttek háromra a budapestiek. A vezetés ugyan a somogyiaknál volt, de valahogy nem akart összeállni a játékuk, főleg támadásban. Sok volt az elrontott a dobás, igaz a Honvéd sem célzott túl pontosan. Gabric feladása után Hughes zsákolhatott, az ellenakcióban Peringer szabálytalan zárása után Aris maradt a földön, le is kellett cserélni a dán karmestert és nem is tudott már visszajönni a pályára. Puska Bence vágott be egy távolit a sarokból, s talán ez jelentette az ébresztőt, hiszen Parsons is csatlakozott hozzá, ráadásul az amerikai játékos két büntetőt is értékesített, így újra több mint tíz volt közte és ezt az előnyt már megtartották a játékrész végéig.



Fotós: Lang Róbert



A második félidőre, mely Hughes duplájával és blokkjával indult, Krnjajski Boriszt is pályára küldte Ivan Rudez. Minden vendégpontra volt válasz, így nem tudtak közelebb lopózni a fővárosiak. A Kometa csapatkapitánya egy szép egyéni akció végén szerezte meg első pontjait, majd egy triplát is bevágott, s Gabric asszisztja után is eredményes volt, ő állította be a harmadik etap végeredményét, szám szerint 75–59-et. A negyedik felvonás két gyors vendéghármassal indult, s újfent ott loholt a kaposváriak nyakunkán a Honvéd, ráadásul egy újabb trojkával már csak hét volt a hátrányuk. Hughes kért főszerepet, hiszen előbb szépen centerezett, majd egy támadólepattanó került hozzá, s közelről nem hibázott. Sajnos azonban nem sokkal később kipontozódott... Az utolsó percekben, hiába próbáltak meg mindent a vendégek, a hazaiak már magabiztosak voltak, s győzelmük már nem forgott veszélyben.

Kometa Kaposvári KK–Budapest Honvéd SE 94–79 (26–23, 26–18, 23–18, 19–20)

Kaposvári Városi Sportcsarnok, 900 néző. V.: Cziffra Csaba Zsolt, Ádám József, Földesi Ádám.

Kometa Kaposvári KK: Aris (-), Parsons (21/6), Halmai D. (-), Gabric (20/9) Hughes (18). Csere: Brown (20/3), Bogdán B. (3), Paár M. (-), Puska B. (3), Hendlein R. (2), Krnjajski (7/3), . Vezetőedző: Ivan Rudez, edző: Filipovics Gordan.

Budapest Honvéd SE: Mijovic (22/12), Tanoh Dez (4), Sherman (16/3), Demeter (11), Peringer (2). Csere: Crawley (23/6), Simon K. (1), Hajdu P. (-), Kopácsi (-), Tarján (-), Vámos (-), Reizinger (-). Vezetőedző: Baksa Szabolcs, edző: Dragan Alekszics.

Kipontozódott: Simon K. a 33. percben, Peringer a 36. percben, Hughes a 38. percben.