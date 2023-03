A Magyarországon edzőtáborozó, Ázsia Játékokra készülő dél-koreai felnőtt válogatott ellen vívott felkészülési mérkőzést hazánk U18-as vízilabda-válogatottja, melyben a Kaposvári Vízilabda Klub ifjú tehetsége, Vörös Tamás Ottó is lehetőséget kapott. A Gödöllő Városi és Térségi Uszodában telt ház, kiváló hangulat alapozta meg a kétgólos magyar sikert, melyből Vörös Tamás két góllal vette ki a részét.

– Dél-Korea válogatottja Európában készül, Magyarországot választották az edzőtáborra, három hetet töltöttek itt, Tatabánya és Cegléd után a harmadik hetet nálunk, Gödöllőn – – mondta a vízilabda szövetség honlapjának dr. Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnokunk, a MATE-GEAC férfi szakosztályának vezetője. – Sikerült megszervezni, hogy a magyar U18-as korosztályos válogatott is itt gyakoroljon, és így a két csapat megmérkőzzön. Örülök, hogy ezzel a hivatalos mérkőzéssel is segítettük a két csapat felkészülését, illetve összetartását.

Magyarország U18–Dél-Korea 12–10 (1–2, 4–2, 3–2, 4–4)

Gödöllő, 600 néző.

A magyar gólszerzők: Szűcs 2, Vörös 2, Peőcz 2, Simon 2, Báthory 2, Mihov, Niklász

Magyarország U18-as válogatottjának kerete a mérkőzésre:

Gyovai János, Balla Dominik – kapusok. Mihov Attila, Báthory Balázs, Tasi Dominik, Molnár Manó, Szűcs Lajos, Gidófalvy Elemér, Niklász Ádám, Vörös Tamás, Peőcz Ádám, Simon Donát, Egressy Mátyás, Szabó Gergő – mezőnyjátékosok.