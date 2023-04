Miközben a balatoniak pozitív szériába kezdtek a Pécs elleni ikszel (2-2), majd a Kazincbarcika (1-0) és a Gyirmót (2-1) legyőzésével, addig az MTK legutóbb elvesztette veretlenségét, ami tizennyolc bajnokin át tartott és Haladás elleni hazai vereséggel ért véget (0-2). Nagy jelentősége persze nincs mindennek, hisz a feljutás biztosnak tűnik miután hét fordulóval a vége előtt tizenegy ponttal vezetnek a harmadik Ajka előtt. A kérdés számukra inkább az, hogy meg tudják-es szerezni a bajnoki címet, vagy azt bezsebelik a diósgyőriek, akik jelenleg négy ponttal mennek elöttük.

A balatoniak esetében a védekezés lehet a kulcs, hisz a fővárosiak támadójátéka a legjobb a másodosztályban! Az eddigi harmincegy forduló alatt mindössze háromszor nem értek el, kétszer idegenben a Diósgyőr és a Nyíregyháza ellen, illetve legutóbb otthon a Haladással szemben. Mindhárom találkozót el is vesztették… Csak a Csákvár és a Haladás volt, mely akkor is győzni tudott ellenük, ha gólt kaptak tőlük, a szombathelyiek az egyetlenek, akik ebben a szezonban mely oda-vissza verte őket! A támadójátékra visszatérve nyolcan gólnál tartanak, ami messze a legtöbb, még a listavezető DVTK is tizenhattal van mögöttük elmaradva! Németh Krisztián a nyolcvanból egymaga szerzett huszonkettőt, ami csak öttel kevesebb, mint amennyit a komplett dorogi csapat elért, de Stiebernek sem megy rosszul, aki tíznél tart eggyel előzve a kilencig jutó Futácsot. Nem könnyű ezt a támadó gépezetet megfékezni, mellyel még sosem fordult elő, hogy egymás után két bajnokin is gólképtelen lett volna! Talán most ez is megtörténik…

Az ősszel döntetlent játszott egymással a két együttes, Futács előbb szerzett egy gólt büntetőből, majd a hatvannyolcadik percben a kiállítás sorsára jutott, Horváth Péter egyenlített is büntetőből tíz perccel a vég előtt, ám a győztes találatot már nem sikerült bevinni. Ezt követően edzőt váltottak a fővárosiak, Bognár György helyét Horváth Dávid vette át, akivel jött egy tizenhétmeccses veretlenségi széria. Meg kell jegyezni, hogy valóban sok találatot szereznek, viszont sokat is kapnak, a BFC Siófok mindössze néggyel kapott többet náluk, vagyis nem sebezhetetlenek, amit remélhetőleg Szakályéknak is sikerül kihasználniuk.

A balatoniaknak nem a kedvenc ellenfelük az MTK, eddig negyvenkét első osztályú és négy másodosztályú találkozóból mindössze hétszer tudtak nyerni, négyszer otthon, háromszor idegenben. Az első tizenkettőn nem is termett babér számukra, aztán 1992-ben, a fővárosban Keszeg révén sikerült nyerni ellenük. Történelmi gól és siker volt ez, egy olyan remek csapattól, melynek a kezdőjében ott volt a gólszerző mellett a jelenlegi kapusedző Bíró Imre, illetve Fischer, Máriási, Duró, Zare, Olajos, Máriási, Meksz, Geregor. Azóta hatszor sikerült még nyerni velük szemben, utoljára 2018-ban, Vólent találatával Varga Attila vezetőedző irányítása mellett.