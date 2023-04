A Focivilág-kupáért kiírt kaposvári városi kispályás labdarúgó-bajnokság tavaszi második fordulójában elvesztette veretlenségét az újonc SZLAMB csapata, a rangadót a tavalyi bajnok Ebola nyerte ellenük. Gólzáporos győzelmet aratott a harmadik helyen álló Belo Bt, a Tuticleannek rúgtak egy tucatot. A Zsíroskönyér is diadalt aratott a játéknapon, nagy csatában múlták felül a Kórház alakulatát. A Cefre is fölényesen nyert, tízet lőttek a QLR PC Bontó hálójába. Két döntetlen is született a fordulóban, így négy csapatnak csak egy-egy pont jutott. A Liberi gárdája pedig játék nélkül szerzett pontokat, mert ellenfele nem tudott kiállni.

Focivilág-kupa eredményei:

Cefre–QLR PC

Bontó AC 10–2

A nyitómérkőzésen csak az első félidő volt szoros, ekkor még helyt állt a QLR. A későbbiekben aztán már tetszés szerint érte el góljait a Cefre és magabiztosan győzött. Gólszerzők: Hortobágyi 3, Sznopek 3, Erdei 2, Rofrics, Tarró, illetve Szőke B, Golita.

Zsíroskönyér–Kórház 3–1

A lelkes Kórház megnehezítette ellenfele dolgát, sokáig jól tartották magukat. A tartalékosan felálló Zsíroskönyér nehezen törte meg az ellenállásukat, de végül kétgólos győzelmet aratott.

Gólszerzők: Vendricki, Deák, Ceglédi, illetve öngól.

Tuticlean–Belo Bt 1–12

Nagy mezőnyfölényben játszott a Belo Bt, mely tetszés szerint érte el a góljait, végül egy tucatig jutott. A Tuticlean ezúttal nem sok ellenállást tanúsított. Gólszerzők: Dancs, illetve Szántó 5, Farkas 2, Házi 2, Belovics, Balogh, Tóth.

Gépész Kadétok– AGKGY Pontrabló FC 2-2

Harcos, kiegyenlített találkozót hozott a két gárda összecsapása, melyen a Pontrablók szerezték meg a vezetést. A Kadétok az utolsó percekben egyenlítettek és ezzel szereztek egy pontot a bajnokságban. Gólszerzők: Kiss 2, illetve Zeleznik 2.

Ebola– SZLAMB 4–0

A forduló rangadója sima mérkőzést hozott, az Ebola nem sok esélyt adott a trónkövetelőnek. A sportszerű, hajtós összecsapást jó játékkal, magabiztosan nyerte a tavalyi bajnok. Gólszerzők: Fila 3, Pető.

Somogy Sportja– Ferro FC 4–4

Folyamatos adok-kapok alakult ki a találkozón, melyet gyors gólváltások jellemezték. Felváltva vezettek a csapatok, de egyikük sem tudta előnyét megtartani. Gólszerzők: Sörös 2, Simon, Sulyán, illetve Ferenczi, Németh, Horváth, Sárközi.

VNFSZK–Liberi 0–3

Játék nélkül.

A bajnokság állása: 1. Ebola (10 9 1 0 52–19) 28 pont, 2. SZLAMB (11 9 1 1 47–16) 28 pont, 3. Belo BT (9 7 2 0 46–11) 23 pont, 4. Zsíroskönyér (10 7 2 1 37–21) 23 pont, 5. Ferro FC (10 7 1 2 61–24) 22 pont, 6. Cefre (10 6 2 2 38–22) 20 pont, 7. Matracvarázs (10 5 0 5 39–36) 15 pont, 8. Liberi (10 5 0 5 28–25) 15 pont, 9. Kórház (10 4 1 5 26–27) 13 pont, 10. QLR PC Bontó AC (10 4 1 5 31–42) 13 pont, 11. Somogy Sportja (9 2 1 6 20–30) 7 pont, 12. Gépész Kadétok (11 1 2 8 25–59) 5 pont, 13. Tuticlean (10 1 1 8 14–53) 4 pont, 14. AGKGY Pontrabló FC (10 0 1 9 17–56) 1 pont, 15. VNFSZK (10 0 0 10 18–58) 0 pont.

A következő forduló párosítása. Liberi–Tuticlean, SZLAMB–Zsíroskönyér, Belo Bt-Cefre, Ferro FC-Ebola, AGKGY Pontrabló FC–VNFSZK, QLR PC Bontó AC-Somogy Sportja.