Húsvét alkalmából három ponttal kívánta megajándékozni szurkolóit a Kaposvári Rákóczi FC, amely Balatonfüredre utazott a harmincadik játéknapon. A somogyiak a mérkőzés előtt jelentették be, hogy sikerült megállapodniuk Horváth Balázzsal, így a szerződését aláíró fiatal középpályás újra a kezdőben kapott lehetőséget.

Az igen kiegyenlített első perceket követően a hazaiak több ígéretesnek tűnő támadást is vezettek, melyek zavart okoztak a Rákóczi védelmében, viszont az első után Kocsis Barnabás, a másodikat követően pedig Böndi Ádám tudott felszabadítani, majd Mikler Dániel is bemutatott egy nagy védést. A hazaiak veszélyesebben futballoztak a meccs ezen periódusában, viszont a vezetésükhöz mindig hiányzott egy hajszálnyi. Igaz, félórányi játékot követően akár a Rákóczi is előnybe kerülhetett volna, azonban Pintér Norbert húsz méterről, középről járó szabadrúgását követően nagyot védett Erdélyi Ádám.

A második játékrészre sokkal inkább kiegyenlített lett a találkozó, melynek iramára nem lehetett panasz, de a helyzetek hiányoztak, főként a balatoniak kapuja előtt. Az utolsó húsz percbe lépve viszont a kaposváriak akarata kezdett egyre inkább kidomborodni, a zöld-fehérek lényegesen többet birtokolták a labdát, gyorsan megfékezték a balatoni támadásokat, a helyzetek ennek ellenére hiányoztak. A kaposvári fölény ellenére a hazaiak az utolsó percekben a maguk javára tudták fordítani a meccset miután egy bal oldali beadásra Szabó I. Bence érkezett, s a hálóba továbbította a labdát (1–0). A somogyiak a hátralévő percekben mindent egy lapra téve megpróbáltak legalább pontot menteni, de ezúttal nem tudtak érvényesíteni az idegenbeli jó formájukat.