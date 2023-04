A bajnoki alapszakasz két találkozóját játszmaveszteség nélkül nyerte a kupagyőztes és bajnoki címvédő Bp. Pénzügyőr SE, akárcsak pár héttel ezelőtt a kupafinálét. Vasárnap délután teljesen más volt a leosztás...

A nyitó játszmára nem érdemes sok szót fecsérelni: a vendég kaposváriak talán túlságosan is tisztelték nagy nevű fővárosi ellenfelüket. A második szettben aztán – mintegy varázsütésre – megváltozott a játék képe. A játékrész közepéig tartották a lépést a hazaiak, majd beindult a Fino-henger. Egymás után születtek a kaposvári vendégpontok, ami főleg a két kubai légiós, Quevedo Hernández Hermes és Lescay Favier Tomas Alejandro érdeme volt. Hosszú és látványos labdamenetek tarkították a harmadik felvonást (is), amelyet végig vezetve nyert a házigazda Pénzügyőr. A negyedik játszmában aztán ismét szerepet cseréltek a csapatok: most megint a vendég Fino-Kaposvár alakulata diktálta a tempót és uralta a mérkőzést. Az elszánt küzdeni tudás kitartott a meccs végig, miközben Baróti Árpád és Bögöly Gábor is egyre jobban belelendült. A 103 percig tartó elődöntő végére Iván Bence tett pontot, így a vendég kaposváriak szereztek előnyt (idegenben) az egyik fél három győzelméig tartó párviadalban.

Folytatás a jövő héten csütörtökön 18.30 órakor a Kaposvár Arénában, míg a harmadik találkozó április 11-én, kedden lesz ugyancsak 18.30 órakor a fővárosban.

Bp. Pénzügyőr SE–Fino-Kaposvár 2–3 (15, –16, 19, –13, –8)

Budapest, Pénzügyőr Kőér utcai sportcsarnoka, 150 néző. Vezette: Jámbor, Adler.

Bp. Pénzügyőr SE: Magyar B. (2), Tordai (11), Tomanóczy(4), Kovács Z. (21), Dávid Cs. (8), Rása (12). Csere: Bruno (liberó), Nascimento (4), Kiss D. (–), Majoros B. (–). Vezetőedző: Jókay Zoltán. Edző: Gazsi Péter.

Fino-Kaposvár: Bartunek (8), Quevedo (17), Iván B. (6), Baróti (18), Bögöly (12), Lescay (9). Csere: Bozóki (liberó), Hubicska (–), Tóth K. (–), Donisthorpe (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–4, 9–4, 10–5, 15–8, 20–10, 24–14, 25–15 (18 perc).

2. játszma: 0–2, 5–3, 8–10, 12–12, 13–15, 13–20, 15–24, 16–25 (22 perc).

3. játszma: 5–4, 10–8, 15–13, 20–17, 25–19 (26 perc).

4. játszma: 3–5, 4–8, 5–10, 8–15, 13–20, 13–25 (22 perc).

5. játszma: 3–5, 4–8, 5–10, 7–14, 8–15 (15 perc).

A másik elődöntő, a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn párharc hétfőn 18 órakor kezdődik.