A Szegedi VE otthonában, a Tiszavirág Sportuszodában kezdte a bajnokság kilencedik helyéért kiírt rájátszást a Kaposvári VK, amely a tizenegyedik pozícióban zárta az alapszakaszt, emiatt is kényszerült idegenben nyitni a párharcot. Az első negyedben – talán a hosszabb utazás miatt – a somogyiak igen rosszul kezdtek, bár Pellei Frank emberelőnyös találatával viszonylag gyorsan megszerezték az előnyt, azonban a hazaiak a negyed derekán egyenlítettek, majd fokozatosan tettek szert egyre nagyobb előnyre, s végül négy-egyes sikerrel zárták ezt az etapot. A második negyed elején Juhász-Szelei Norbert akciógóljával elkezdte a felzárkózást a KVK, amely a sorozatos gólváltások miatt ennél közelebb nem tudott kerülni a nagyszünetig a Tisza-partiakhoz.

A fordulást követően már nehezebben találtak fogást egymáson a felek. A közel négy percig tartó gólcsendet Horváth Ákos törte meg, aki az Aleksa Petrovski által kiharcolt ötméterest értékesítette, lőtávolba hozva ezzel a kaposváriakat. Az egyenlítésért viszont hiába küzdöttek nagy akarattal, nem tudták kiharcolni Surányi László tanítványai, hiszen a meccsrekorder Vindisch Ferenc találata előtt Kardos Alexander vette be Csoma Kristóf kapuját. Az utolsó felvonást Kürti Dominik és Lakatos Soma találataival a hazaiak kezdték jobban, ráadásul a kettő között Pellei Frank után Kakstedter Bendegúzt is elveszítette kipontozódás miatt a Kaposvár, melyből nem sokkal később, végleg cserével Szatmári Kristófot is kiszórták a játékvezetők. A három játékos hiányát pedig nehezen viselte el a somogyi alakulat, amely hirtelen ötgólos hátrányban találta magát, s ezzel lényegében el is dőlt a két csapat első felvonása, amely az alapszakaszban elért két döntetlent követően ezúttal a szegedi sikerrel zárult. A folytatás május második, kedden, a Kaposvári VK otthonában, az impozáns Csik Ferenc Versenyuszodában.